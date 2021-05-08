八坠网恋酿婚变 老母被骗逾10万 儿：曝光此事盼她醒悟 订户 来自 / 联合晚报 文 / 靳忻 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年5月8日 3:22 PM （左图）沈先生称已尝试多花时间陪母亲，但她仍不听劝，深陷网络诈骗案，被骗了一次又一次。（右图）去年8月，沈先生指母亲跟家人借钱，并最终凑够2万6000元汇给爱情骗子。图为母亲手机上汇款记录的截图。（梁麒麟摄/受访者提供） 字体大小: 小 中 大 59岁妇女八次坠入爱情骗局，被骗至少10万元，搞到要和丈夫离婚。但多次“中招”的她仍糊涂，近日再坠“国际刑警骗局”，上周还汇出3万元给骗子。亲儿见母亲泥足深陷，只能上网曝光此事，希望母亲能醒悟。受访者沈先生（33岁）透露，家人因母亲频频受骗，关系已经陷入僵局。他不知该如何处理，才会在媒体上公开此事。他过后联系STOMP网站，并接受《联合晚报》访问。他表示，母亲约去年6月在面簿上认识了一名爱情骗子，两人相谈甚欢，很快就“陷入爱河”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 骗局 母亲 倾听受性虐与家暴孩童心声 陪伴中辅导为受害者疗伤 数码大使耐心教 长者轻轻松松学