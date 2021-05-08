八坠网恋酿婚变 老母被骗逾10万 儿：曝光此事盼她醒悟

59岁妇女八次坠入爱情骗局，被骗至少10万元，搞到要和丈夫离婚。但多次“中招”的她仍糊涂，近日再坠“国际刑警骗局”，上周还汇出3万元给骗子。亲儿见母亲泥足深陷，只能上网曝光此事，希望母亲能醒悟。

受访者沈先生（33岁）透露，家人因母亲频频受骗，关系已经陷入僵局。他不知该如何处理，才会在媒体上公开此事。他过后联系STOMP网站，并接受《联合晚报》访问。他表示，母亲约去年6月在面簿上认识了一名爱情骗子，两人相谈甚欢，很快就“陷入爱河”。