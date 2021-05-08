母回家如厕煮饭 5岁女泳池溺毙

母亲带着5岁女儿到公寓泳池戏水，却因人有三急又返回家中，留下女儿独自在泳池玩。母亲上了厕所，又准备晚餐，20分钟后才回到泳池寻女儿却不见踪影，她赶紧求助保安，保安过后发现女童已沉进泳池里，一动不动，立即将她救出。

女童被救起后立刻送进医院，但她一直没有苏醒的迹象，父母最终在案发的三天后痛心地为她拔管。

《联合晚报》报道，这起溺水事故发生在去年10月8日傍晚约6时30分，地点是女皇路（Queen’s Road）的“The Asana”公寓内的泳池。

验尸庭昨日（5月7日）针对5岁女童刘佳宝（译音）的死因进行研讯，传召调查官及两名目击者出庭供证。

调查官说，案发当天傍晚约6时10分，母亲带着女童到泳池戏水。不久，母亲因人有三急返回家中，过后她顺便准备晚餐，女童则独自留在泳池内玩。

根据庭上播放的视频显示，女童曾沿着泳池旁行走，之后又回到按摩池，再跑到另一端的泳池边。

约6时20分，其中一个电眼画面显示，视线被遮挡的地方突然掀起一阵水波，水波逐渐平静，随后只见女童的蓝色浮板慢慢飘走。调查官推测，相信那就是女童落水沉溺的时间点。

电眼也显示女童母亲在6时31分左右再次出现在泳池旁，她绕着泳池找了几次，都不见女儿踪影。母亲慌张地跑到保安室找保安人员帮忙。保安人员过后发现女童头部朝下，一动也不动地沉溺在泳池里，急忙将她救出。

完整报道，请翻阅2021年5月8日的《联合晚报》。