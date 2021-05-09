数码大使耐心教 长者轻轻松松学

对许多踏上数码学习旅程的年长者来说，是数码大使的亲切友善和提供一对一的指导，让他们在毫无压力的情况下学习各种数码技能。

去年底，退休人士林秀云（67岁）须发送电子邮件附件，可是收件人却一直无法看到附件。她无奈向邻居求助，还是无法解决，邻居就介绍林秀云到新加坡数码转型社区援助站（SG Digital Community Hubs），询问那里的数码大使。

林秀云情急之下，在几个小时内赶到住家附近的信佳— 凯秀民众俱乐部（Senja-Cashew CC）求助，问题立刻被数码大使解决了。

林秀云就是在这时，发现了援助站专门为年长者定制的数码课程。她说：“数码大使向我介绍这里提供的一对一课程内容，我这才发现，其实还有许多新的数码技能是我可以学习的。”

接着数月，林秀云每周一两次预约数码大使接受一对一指导。

她说：“我很愿意学习，但是一直找不到适合的人指导，一些人可能会不耐烦，但这里的数码大使很有耐心，他们对年长者富有同理心，十分了解我们的情况。”

林秀云认为，年长者学习数码技能，最重要就是勤加练习，才能熟能生巧。因此，她非常感谢数码大使在每一堂课后都会给她写下笔记，让她回家时可以温故知新，下一堂课时也会再次复习，这都让她更好掌握新的数码技能。

以往在登录新加坡免费无线网络（Wireless@SG）时，林秀云经常连接不上。原来，新加坡免费无线网络在每一款手机的登录方式都略有不同。“数码大使尝试用我的手机帮我登录，现在只要是该地点有免费无线网络，我的手机就自动连接。”

林秀云说：“我觉得老师对于我们的学习过程十分重要，像我这样的年长者，想要一天内学会比较困难，而数码大使却非常耐心，不断与我们复习。数码大使经常说他们在向我学习，我当然知道他们谦虚，但是这样的教学态度让我感到十分舒服轻松，不会有压力。”

自己成功兑现了旅游消费券

凭着认真与努力，林秀云学习了数月后便掌握了基本的数码技能，如今还能够“举一反三”。她说，许多年长者不知道如何兑现“重新探索新加坡”旅游消费券，她决定自己尝试，很快就使用旅游消费券购买了河川生态园的入门票。

另外，她也摸索如何用手机连接无线耳机，并在没有任何帮助的情况下成功了。“没有了难搞的耳机线，我现在能够边煮饭边听音乐，我和丈夫隔开来也可以听一样的音乐。”

虽然林秀云如今已经掌握了许多数码技能，但她不希望止步于此。“科技每天都在进步，我觉得每隔一周就会有新的东西要学，所以我希望这项计划不会停止。”

林秀云非常期待接下来能向数码大使学习使用电子付款和电子转账。“我和朋友们出去吃饭时想要各付各的，但买单的时候向朋友要现金有点尴尬，有了PayLah!，这一切都会变得简单方便。”

林秀云除了教丈夫一些她所学到的数码技能，下来她也想教89岁的母亲如何使用智能手机。“手机不再是用来拨打电话和发简讯的工具，我也想跟上时代，不想生活在石器时代。”

视障人士学会语音指令 探索手机功能

王琳达（右）虽然眼睛部分失明，但一直努力提升自己，经常到新加坡数码转型社区援助站上课。一旁为数码大使梁卫杰。（白艳琳摄）

智能手机对视障人士十分重要，王琳达虽然部分失明，但是这没有阻止她跟上时代步伐，还到数码转型社区援助站学习如何将科技融入生活中帮助自己。

王琳达（61岁）说：“因为我的视力障碍，手机对我来说非常重要，它可以帮助我做很多事情。”

不过，王琳达过去因为数码知识不强，无法充分利用智能手机的功能。她说：“部分原因是我没有时间去慢慢摸索，也因为像我们这样有视觉障碍的人，需要特殊的方法如语音指令，才能在手机上做同样的事情。”

因此，当王琳达在去年某一天偶然从电台广播听到数码转型社区援助站的广告时，犹如捡到了宝，立即到住家附近的民众俱乐部和图书馆去报名。

她说：“我们很难获得数码方面的帮助。首先，你必须找到一个有能力教你的人，而这个人也必须有空也有心为你付出时间，并有耐心地了解你所面临的问题。况且，我使用手机的方式和普通人不同，所以我需要更多的时间学习。”

因为有着数码大使一对一的课程，王琳达几乎每星期都会到援助站一次，几个月后便对智能手机的操作更加熟悉，使用起来也得心应手，她接下来还将学习如何使用电子付款。

经常帮助王琳达的数码大使梁卫杰（27岁）说，一般人认为视障人士不能够使用智能手机，他在还没认识王琳达之前也并不知道视障人士其实可以通过iOS的VoiceOver和Android的TalkBack功能操作智能手机。

梁卫杰说：“所以我在帮忙王阿姨时，也在向她学习。”

王琳达说：“我希望我们在推进数码化的同时，不要把视障人士抛弃在后，因为对视障人士来说，数码化也是非常重要的。希望在未来，银行或任何组织在开发应用程序时，也能考虑视障人士的需求，让我们也能够通过我们的方式使用这些应用程序。”

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【本文由资讯通信媒体发展局呈献】