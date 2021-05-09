建筑海事船厂及加工业 外劳税回扣增至250元

为帮助业界度过艰难时期和保住业务能力，1万5000家公司将在5月至12月享有更高额外劳税回扣。人力部说，雇主可考虑利用这笔回扣留住现有员工，并从较低风险国家和地区引进工作准证持有者。

本月起至今年12月，建筑、海事船厂及加工业的1万5000家公司将享有更多外籍劳工税回扣，每名工作准证持有者的回扣额每月从90元增至250元。

人力部昨天（5月8日）发文告指出，随冠病疫情收紧的边境限制和安全管理措施，导致上述行业面对显著的人手短缺问题，成本也有所上涨。

去年，建筑、海事船厂，以及加工业的工作准证持有者人数已减少近6万人或16％。然而，纵观全球疫情局势，我国料将继续落实边境管控和安全管理措施，以保障人民安全。

为帮助业界度过艰难时期和保住业务能力，1万5000家公司将在5月至12月享有更高额的外劳税回扣。它们会在下个月收到首轮在本月调高的外劳税回扣。

人力部说，雇主可考虑利用这笔回扣留住现有员工，并从较低风险国家和地区引进工作准证持有者。

政府将在临近12月时，决定是否有必要进一步延长外劳税回扣的期限。

人力部指出，建筑、海事船厂，以及加工业对新加坡的发展至关重要，政府机构正与业者紧密合作，透过产业转型蓝图推进业务转型并减少对人手的依赖，以便更好地抵御未来的冲击。“不过，这些努力需要时间彰显成效，这些公司近期仍会继续肩负成本上涨的重担。”

鉴于疫情持续对建筑、海事船厂，以及加工业造成冲击，政府已宣布为业界提供一系列援助措施，包括允许建筑公司申请先引进中国建筑工人，让他们在抵新后才正式考取技术认证。政府也将分担特定建筑项目因冠病而增加的非人力相关成本，如承包商购买与租用器材的费用等。

海峡建筑集团执行董事兼营运总监卢柏荣受访时坦言，对建筑业者来说，任何有助缓解财务冲击的援助都是好事，但业者也理解无法长期依靠这类过渡措施存活。“建筑业不能停滞不前，我们还是得尽量调整人手等方面的安排，在逆境中重拾步伐。”

此外，人力部前晚宣布，本月11日起减少从较高风险国家和地区入境我国的工作证件持有者人数。一小批早前已获准入境的建筑、海事船厂，以及加工业工人，入境排期将被延后至未来几周。

我国也已暂停受理较高风险国家和地区工人的新入境申请，但参与重要战略发展项目和基建工程的工人仍会继续获准入境。

新加坡建筑商公会会长黄益明指出，不少建筑工程的延误期料延长至半年到一年，自从疫情来袭，人手和材料等方面的建筑成本也已上涨至少五成，下来或还会增加，有了更多外劳税回扣就会减轻一些负担。

他也表示，业者之前已有心理准备入境限制或再收紧，以防病毒流入客工宿舍或社区，但眼下工程进度放缓总好过完全停滞。“若病毒传开，建筑业被迫再次停工，对行业冲击只会更大。”

传工作证件持有者禁入境 人力部澄清消息不实

针对聊天平台流传我国将从周二起全面禁止工作证件持有者入境的消息，人力部昨天在面簿澄清消息内容不实，并强调我国只是要减少从较高风险和地区入境的人数。

较高风险国家和地区指的是澳大利亚、文莱、中国大陆、新西兰、台湾、香港，以及澳门以外的国家和地区。已获准或正申请通过周期性通勤安排、互惠绿色通道和其他经许可旅游通道，从较低风险国家和地区入境我国的工作证件持有者将不受影响。