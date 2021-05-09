来自疫情高风险国家暂禁入境 劳务中介：女佣基本已“断供”

来自冠病高风险国家的女佣暂时不能入境，受访中介说，女佣来源全被阻断，基本上请不到女佣，只能坐等措施放宽。

劳务中介协会会长杰普雷玛（K Jayaprema）昨天（5月8日）接受《联合早报》访问时指出，来自印度和斯里兰卡者已禁止入境，当局现在也不接受印度尼西亚、菲律宾和缅甸等国女佣的新入境申请。

“我们根本无法引进任何女佣。现在的情况跟（去年4月、5月）封城时很像，当时女佣也是无法入境。”

有些人可能指望聘请那些已在本地但想换雇主的女佣，但杰普雷玛说，自从疫情暴发以来，许多女佣难忍长期无法探望家人而陆续回国，本地剩下的女佣已无法满足市场需求。

根据人力部网站上的资料，截至去年12月，本地共有24万7400名女佣。

杰普雷玛说，有人等了三四个月都等不到女佣，也有越来越多人失去耐性。“有些人不高兴，很激动，怪中介没早点申请女佣入境，但互相责怪对谁都没有好处。”

人力部前天宣布，原定下个月7日之前入境的女佣，将延迟数周入境。原本已经获准入境的女佣都允许入境。当局没说共有多少名女佣。

不过，来自高风险国家或地区外籍员工的新入境申请，从前天起一概不受理，唯有参与战略项目和基建工程者例外。

高风险国家或地区是指所有国家或地区，除了澳大利亚、文莱、中国、新西兰、台湾、香港和澳门。

安利康女佣中心执行董事郑坤明说，当局没说新措施何时结束，希望只是短期过渡。他也指出，目前雇主依赖的女佣转介市场供不应求，情况日后会更紧张。

“我们会和女佣来源国的同行探讨如何在更安全的情况下，把女佣带来本地。”

除了女佣入境延迟之外，由于从高风险国家或地区入境，居家隔离期从14天延长至21天，女佣雇主须支付较高费用。

杰普雷玛说，参考之前印度女佣隔离期延长，雇主须多付950元的情况，这次的额外费用应该相差不远。