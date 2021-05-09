若对媒体和政府失去信任 尚穆根：大家都完了

尚穆根认为，在广告收益崩塌这方面，本地的《海峡》《早报》等产品与其他海外媒体面对的压力和逆风是一样的。许多西方国家的政府也都在资助当地媒体。“若想拥有优质的新闻业，你别无选择。”

如果公众不信任媒体，势必会连带影响他们对政府和政治领导的信任，内政部长兼律政部长尚穆根指出，一旦走到丢失互信的地步，那“大家都完了”。

尚穆根昨天（5月8日）在忠邦民众俱乐部出席社区活动后接受媒体访问时，针对新加坡报业控股集团（SPH）星期四（6日）宣布重组媒体业务的消息表达看法。

报业控股拟议把媒体业务转入一家担保有限公司，以非营利模式经营，消除作为上市集团的财务压力。一旦获得股东支持，重组提案最快可在今年第四季完成。到时，新成立的“SPH媒体控股私人有限公司”（SPH Media）可获取公共和私人的资助。

由于通讯及新闻部事后表态愿意拨款支持，引发一些公众质疑报业控股的媒体未来是否还能保持独立新闻作业。谈到媒体赢得公众信任的重要性，尚穆根认为，这关系到新加坡的生死存亡。

“这是极为重要的，不单是媒体，政府和各个机构都须要取得人们的信任。在新加坡，政府费很大的力气来保存和维持人民的信任，因为没了信任我们就无法好好治理国家，不能推行长期措施。”

他以国际咨询公司爱德曼（Edelman）及民调机构YouGov的调查结果佐证说，相较于欧美国家出现民众对媒体、政府和政治领袖的信任危机，本地媒体仍获得人们高度信任。

根据爱德曼今年3月公布的2021年信任度调查，62％受访者相信本地媒体会做正确的事，高于51％的国际平均。YouGov去年的调查则显示，每10名新加坡人中有七人相信本地媒体对冠病疫情的报道。

近年全球媒体业走下坡，外国好些媒体集团相继面临倒闭危机，一些则被亿万富豪收购。

对于报业控股的重组决定，尚穆根指出，其实集团出版的报刊在吸引读者方面表现出色，在小小的新加坡，《海峡时报》《联合早报》，以及其他报刊的总读者人数超过百万，但业绩却下滑，广告收益锐减。这是因为固有的经营模式行不通了。

“在广告收益崩塌这方面，《海峡》《早报》和报业控股其他报刊与其他海外媒体面对一样的压力和逆风。许多国家的政府，如法国、北欧国家、澳大利亚，都在资助当地媒体。若想拥有优质的新闻业，你别无选择。”

就报业控股重组一事，明天通讯及新闻部长易华仁将在国会发表部长声明。

在周四报业控股召开的记者会上，新传媒亚洲新闻台数码记者提问有关SPH媒体资金来源和新闻工作者专业操守是否会屈服于广告商的问题，引起报业控股集团执行总裁伍逸松强烈反应，事件过去几天在社交媒体上引起广泛讨论。

尚穆根说：“提问的记者和她的总编辑费尔南德斯（Walter Fernandez）都知道，拿广告商的钱不代表媒体就不再独立。如果真是这样，全世界多数的报章都不算是独立的，因为事实上多数报章完全依赖广告收入。不过，那名记者问了恰当和合理的问题。新闻工作者当然会关心他们的新闻独立性。”

尚穆根觉得，伍逸松的反应与回答方式“非常不合适”，虽然他能以更强烈的措辞来形容伍逸松的冲动反应，但是因为报业控股是一家上市公司，所以他在评价此事时须保持谨慎。

伍逸松昨天在答复媒体询问关于社交媒体上对他的措辞的反应时做了道歉，他说：“我当时是在维护报业控股媒体长期以来十分重视的新闻操守，我往后还会继续那么做。我是个说话直率，不拐弯抹角的人，若有任何冒犯之处，我为此道歉。很遗憾这件事分散了人们的注意，而非专注在重组提案的好处。”