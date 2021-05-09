防疫规定收紧首日 母亲节送餐订单大增 商场人潮减半

新加坡樟宜机场集团全岛送餐服务Changi Eats平台母亲节周末接到的预订增加了多达三倍。云海肴餐馆本周末门市约八九成的座位已订满，外卖和送餐预订也比一般周末多了三四成。

母亲节周末碰到社交聚会限制收紧，更多家庭因此选择打包和送餐，带动了送餐平台生意，订单比一般周末增加多达三倍。公众减少外出，邻里商场人潮也减少多达一半，商家感叹生意难做。