防疫规定收紧首日 母亲节送餐订单大增 商场人潮减半 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 梁伟康 王康威 摄影 / 林国明 发布 / 2021年5月9日 5:00 AM 社交聚会限制收紧首日，公众减少外出，城市广场人潮减少，受访公众直言商场冷清清，有别一般周末的情况。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡樟宜机场集团全岛送餐服务Changi Eats平台母亲节周末接到的预订增加了多达三倍。云海肴餐馆本周末门市约八九成的座位已订满，外卖和送餐预订也比一般周末多了三四成。母亲节周末碰到社交聚会限制收紧，更多家庭因此选择打包和送餐，带动了送餐平台生意，订单比一般周末增加多达三倍。公众减少外出，邻里商场人潮也减少多达一半，商家感叹生意难做。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 母亲节 餐馆 送餐服务 樟宜机场集团 购物商场 倾听受性虐与家暴孩童心声 陪伴中辅导为受害者疗伤 数码大使耐心教 长者轻轻松松学