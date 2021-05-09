免除公众须接受检测 华乐团增场次限百人入场

看演出前如果必须接受冠病检测，公众都认为倒不如退票或是换场次。

为了确保本地疫情不会进一步恶化，从昨天起，现场表演活动观众若超过100人，必须提前接受抗原快速检测。不少团体和机构的活动受影响并须调整。

新加坡华乐团原定在昨天举办一场250人的母亲节现场音乐会，但因为难以在短期内妥善安排整个检测的物流工作，华乐团选择增加场次，将人数限制在每场100人。