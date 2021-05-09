免除公众须接受检测 华乐团增场次限百人入场

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月9日 5:00 AM

昨天原本能招待250名观众的演出，华乐团决定分成两场，将每场人数保持在100人之内，避免让观众须要接受抗原快速检测。（邝启聪摄）
昨天原本能招待250名观众的演出，华乐团决定分成两场，将每场人数保持在100人之内，避免让观众须要接受抗原快速检测。（邝启聪摄）

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看演出前如果必须接受冠病检测，公众都认为倒不如退票或是换场次。

为了确保本地疫情不会进一步恶化，从昨天起，现场表演活动观众若超过100人，必须提前接受抗原快速检测。不少团体和机构的活动受影响并须调整。

新加坡华乐团原定在昨天举办一场250人的母亲节现场音乐会，但因为难以在短期内妥善安排整个检测的物流工作，华乐团选择增加场次，将人数限制在每场100人。

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