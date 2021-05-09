免除公众须接受检测 华乐团增场次限百人入场 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月9日 5:00 AM 昨天原本能招待250名观众的演出，华乐团决定分成两场，将每场人数保持在100人之内，避免让观众须要接受抗原快速检测。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 看演出前如果必须接受冠病检测，公众都认为倒不如退票或是换场次。为了确保本地疫情不会进一步恶化，从昨天起，现场表演活动观众若超过100人，必须提前接受抗原快速检测。不少团体和机构的活动受影响并须调整。新加坡华乐团原定在昨天举办一场250人的母亲节现场音乐会，但因为难以在短期内妥善安排整个检测的物流工作，华乐团选择增加场次，将人数限制在每场100人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 音乐会 新加坡华乐团 新加坡交响乐团 冠病检测 疫苗 1700余人使用视频看诊 九成病患满意新保集团服务 倾听受性虐与家暴孩童心声 陪伴中辅导为受害者疗伤