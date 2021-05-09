办母亲节线上表演 行动党妇女团为10家疗养院 筹得25万元善款

人民行动党妇女团配合母亲节举办线上慈善表演，为10家疗养院筹得25万元善款，超过原定目标。

这场“心连心”（Heart to Heart）母亲节特别节目，昨午通过行动党面簿和YouTube频道直播。

行动党妇女团主席杨莉明在文告中说，这场演出是妇女团聚集社区力量，为社会中的弱势群体做更多事情的众多方式之一。