办母亲节线上表演 行动党妇女团为10家疗养院 筹得25万元善款 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 发布 / 2021年5月9日 5:00 AM 人力部长兼内政部第二部长杨莉明（右）说，歌曲《一人一半》充分体现关怀与分享的理念，所以选唱这首歌。与杨莉明合唱的是本地电影导演陈子谦。（人民行动党提供） 字体大小: 小 中 大 人民行动党妇女团配合母亲节举办线上慈善表演，为10家疗养院筹得25万元善款，超过原定目标。这场“心连心”（Heart to Heart）母亲节特别节目，昨午通过行动党面簿和YouTube频道直播。行动党妇女团主席杨莉明在文告中说，这场演出是妇女团聚集社区力量，为社会中的弱势群体做更多事情的众多方式之一。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杨莉明 母亲节 人民行动党妇女团 1700余人使用视频看诊 九成病患满意新保集团服务 倾听受性虐与家暴孩童心声 陪伴中辅导为受害者疗伤