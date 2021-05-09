搭地铁不戴口罩 洋汉被捕

洋汉上地铁不戴口罩，反劝乘客老翁不要戴口罩，今（5月9日）被捕。

网络近日广传一段近两分钟的视频，一名“无罩”洋汉公然搭地铁出行。

拍下视频的陈先生（61岁，自雇人士）告诉记者，本月5日晚上11时15分左右，他在劳明达搭地铁前往红山地铁站时，中途上来了一名没带口罩的洋汉。

“当时有几位公众劝他戴口罩，怎知他非但不听，还试图劝说一名正坐着的陌生老翁，叫对方不要戴口罩。洋汉说老翁戴着口罩看起来很辛苦，所以不应该戴。”

陈先生说，当时老翁不理会洋汉，后者却不断尝试与老翁搭话。

“后来有个年轻人站了出来，叫洋汉不要再骚扰老翁，洋汉又跟那名年轻人理论起来，说大家都不需要口罩。”

他认为，洋汉的行为根本就是在误导众人，因此将事情经过拍下，之后被友人上载至网络。

视频可见，洋汉不戴口罩还振振有词，导致坐他身边的乘客纷纷远离他。

下车后，陈先生迅速将此事告知地铁站工作人员，对方则表示，会通知下一站的工作人员前去调查此事。

洋汉今早被捕

警方受询时证实，逮捕了一名39岁男子，他涉嫌公共兹扰以及触犯安全距离措施，案件仍在调查中。

警方严厉表示，大家应该认真遵守安全距离，当局不会姑息如此枉顾法纪，触犯安全距离措施的行为。

完整报道，请翻阅2021年5月9日的《新明日报》。