逛运动用品店惊魂 高球砸歪鼻

工程师与友人逛加冷运动用品店时，鼻梁竟被高尔夫球击中导致骨折，他倒地不起后鼻子大量流血，被紧急送往中央医院急诊部门救治。

这起罕见的事故发生在前天（5月7日）晚上10时30分左右，地点是体育场林荫道的迪卡侬（Decathlon Singapore Lab）。鼻子被高尔夫球击中的郭方荣（40岁，工程师）昨日在面簿分享事发经过，引起网民关注。

郭方荣告诉《联合晚报》，当晚他和三名友人逛迪卡侬，当他和一名友人站在离高尔夫推杆练习草坪约20米外聊天时，突然感觉一个黑影从左边飞过，他感觉鼻梁一阵剧痛后，黑影又弹飞到远处。

“事发突然，我被球击中后痛得失去平衡倒在地上，接着鼻孔开始大量出血，地上还留下一个手掌般大小的血迹。”

郭方荣倒地后，他的朋友吓得立即叫店员呼叫救护车，周围民众见状也伸出援手，帮忙急救。

“两名男子和一名声称受训过的女护士前来帮忙，拿了店里的毛巾帮我垫高头部止血，止血后我开始不停发抖，辛亏救护人员很快就抵达并把我送院。”

在救治的过程中，郭方荣的意识清醒，还听见工作人员说他是被高尔夫球击中的。

郭方荣在中央医院急诊部门待了约四个小时，直到凌晨3时才结束治疗。X光扫描显示他的鼻梁骨折，下来需要复诊病咨询耳鼻喉科专科医生，看如何来矫正他的鼻梁。

郭方荣说：“我现在左眼下方淤青，鼻梁也有些肿，咀嚼食物时会感到疼痛，讲话鼻音也比较重。”

民防部队受询时表示，当天接获救助电话后抵达现场，把一名伤者送往新加坡中央医院治疗。

迪卡侬感抱歉 尽力防意外发生

迪卡侬联系上郭方荣给予协助，同时也调阅电眼画面进行调查。

迪卡侬回复《联合晚报》询问时表示，对这起事件深感抱歉，顾客的安全对他们来说是最至关重要的。迪卡侬已联系上郭方荣给予帮助，同时也会调阅电眼画面调查此事。

发言人说，高尔夫球试用区在事发后已经立即关闭，目前正重新评估这个试用区域，迪卡侬将尽力预防类似意外再发生。

完整报道，请翻阅2021年5月9日的《联合晚报》。