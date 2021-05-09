陈笃生医院防疫禁访客 住院女订蛋糕为母献惊喜

三周前遇车祸，女审计师受伤送入陈笃生医院，母亲几乎天天到医院帮忙照顾她。岂料，上个月底医院暴发感染群，谢绝访客，母女今年首次无法一起庆祝母情节。

这个突发情况并没有阻挡许惠佳（27岁）表达孝心。她今早特地安排蛋糕和卡片送到家中，给母亲意外惊喜。zaobao.sg摄制队拍全程拍摄，记录母女隔空连线感人一幕。

许惠佳是上个月18日遇车祸入院。她今早受访时说，事发时，她乘坐男友驾驶的电单车途经汤申路一带，突然下起大雨。电单车不知何故打滑，男友连车带人摔倒在地，没有受伤，她被抛飞，伤势颇严重。

除了左腹部受伤，她左边多个肋骨骨折，导致左肺刺穿，右边一根肋骨以及下腰脊椎也有骨折。

许惠佳对事发经过记忆模糊，只知道醒来时，已躺在医院重护病房。“我入院后须紧急动手术，在重护病房住了一周。醒来后首几天，我的意识还不清楚，食物也难下咽。我比较能吃东西后，母亲就贴心地帮我买我喜爱的食物，如米暹和马来卤面。”

上个月底，陈笃生医院出现一个感染群，陆续封锁四个受影响的病房，并在29日中午宣布禁止访客进入，直至另行通知。消息来得突然，许惠佳和家人都很错愕。住院期间，几乎天天都有亲友来探望她，突然没有访客，令许惠佳很不适应，她也很想念母亲。

“往年母亲节，我会买蛋糕送妈妈，也会带她外出用餐。今年无法这么做，只好安排把蛋糕和卡片送到家里给她。”

许惠佳的母亲陈秀萍（54岁，家庭主妇）难掩喜悦之情。她腼腆地说：“现在我们母女俩只能视讯通话，我也很想念女儿，收到这个惊喜非常开心和感动。”

完整报道，请翻阅2021年5月9日的《联合晚报》。