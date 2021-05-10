樟宜T3地下二层暂关闭 增加检测频率 机场海港防疫力度加强

由于数名冠病确诊病例近期曾到樟宜机场第三搭客大厦地下二层，该楼层即日起关闭。另外，所有已接种疫苗的机场前线工作人员的轮流定期检测从之前的28天，缩短到14天。海事局和新加坡港务集团也将把前线宿舍客工的轮流定期检测间隔，从每14天一次缩短至每七天一次。

我国机场和海港过去10天出现12起冠病确诊病例，一些病例也感染传染力更强的变种病毒。为此，新加坡民航局和樟宜机场集团宣布，即日起关闭樟宜机场第三搭客大厦（T3）地下二层；海事及港务管理局和新加坡港务集团也将增加前线宿舍客工的检测频率，以加强防疫。

5月3日曾到过T3公众 可接受免费检测

卫生部昨天（5月9日）在文告中，吁请本月3日到过T3的公众从访问日期算起的14天里，密切留意自己的健康状况。当局将免费为这些公众进行冠病检测，他们可从即日起至本月16日，到区域检测中心，或参与拭子检测计划（Swab and Send Home）的诊所接受检测。当局将通过手机短信，告知他们如何预约检测时段。

机场过去10天出现八起确诊病例。民航局和樟宜机场集团昨天发联合文告说，当局将加强抗疫措施的力度。除了关闭T3地下二层并进行彻底清理，餐饮和零售店面的工作人员也必须接受冠病检测，结果呈阴性后店铺才会获准开门营业。

其中，T3地下二层的所有餐饮场所重开时，只准为机场员工提供外带食物，不准堂食，而无法在工作场所进食的机场员工则将在特定地点用餐。

民航局与樟宜机场集团将帮助受影响企业减少上述安排造成的冲击。当局也会为受影响的摊主提供租金回扣。

另外，第一和第三搭客大厦以及星耀樟宜共约9000名员工昨天起也接受强制性冠病检测，以快速侦测机场社群的潜在病例。

所有已接种冠病疫苗的机场前线工作人员的轮流定期检测也从之前的28天，缩短到每14天进行检测。

机场近日新增的病例中，半数是T3主要保洁承包商Ramky Cleantech Services的清洁人员。公司即日起开始为期14天的停工安全检讨（Safety Time-Out），为保洁人员进行复习培训，并加强工作上的分隔安排，减少清洁人员接触。

公司必须在满足上述需求、所有职员检测呈阴后，才能继续清理T3的公共场所。

机场病例也包括两名机场安保承包商的人员。公司将向机场前线人员加强正确使用个人防护装备及遵守安全措施的意识。

海港方面，过去10天出现四起病例后，海事局、卫生部和新加坡港务集团已对近4000名港务人员展开特别检测工作。

检测工作已于昨天结束。截至昨天下午3时，已有2750人的检测结果呈阴性。

海事局和港务集团将把前线宿舍客工的轮流定期检测频率，从每14天一次调高至每七天进行一次检测。此条例适用于已接种和未接种疫苗的员工。

除了清理工作，当局也采取分隔措施，将码头划分成不同活动区，减少人员接触。不同组别的员工安排使用不同的洗手间和其他设施，食堂也只准为文职人员提供外带伙食，并为前线员工派送伙食。

王乙康：通过四方面加强防疫和保护前线人员

目前已有超过3万2800名海事人员接种至少一剂疫苗，当中约2万5500人已完成接种，包括1万8700名，或97％接触风险较大的前线员工。另有6000名海事人员将在下来数周内接种疫苗。

交通部长王乙康昨晚在面簿贴文说，当局通过重启、分隔、加强监控和接种疫苗四方面，加强防疫和保护前线人员。当局也将进一步推动适合接种的前线人员接种疫苗。

“如果我们的海港和机场无法运作，我们将受到严重考验。我们的供应链和樟宜机场未来的存亡将受影响。我们必须保护前线人员，才能保护新加坡所有人。”