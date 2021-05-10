教育部：学生按班级间隔30分钟检测 维初2200师生最迟今天完成拭子检测

一名不愿具名的家长说，维多利亚初级学院是在前天早上通过应用及电邮通知学校出现了确诊病例，并且安排学生按照班级，在这两天陆续返校检测。昨天已有约1000名师生接受了检测。

维多利亚初级学院一名18岁女学生5月7日确诊感染冠病，百多名与她密切接触的人已被隔离，2200人昨天（5月9日）与今天接受拭子检测。

教育部和卫生部发言人回复《联合早报》询问时说，昨天约1000名师生和职员从早上9时至下午4时接受拭子检测，其余学生、供应商和学校访客将在今天检测。学生的检测时间按照班级分配，隔开30分钟。昨天完成检测的人可最迟于明天从Health Hub网站或应用获知结果。

不少受访的家长不解为何校园会再次出现无关联冠病病例，并为此感到担忧，但也认为校方采取的后续行动快速且妥当，有信心学校的处理方式将有助抑制病毒传播。

据教育部前天发布的文告，除了曾与这名确诊的新加坡籍学生有过近距离接触的95名学生和八名职员须被隔离，另外约2200名学生、职员、供应商和学校访客必须最迟于今天完成拭子检测。

记者昨天早上9时走访维初，发现一些职员和学生已陆续进入校园，绝大部分的学生由私人车接送，到了约10时30分，校园外出现近20辆车在路旁等候。据观察，上午大约有200到300人进入校园。

在场的工作人员提醒抵达学校的学生先准备好身份证等个人证件登记，随后前往学校礼堂进行检测，另外也有相信是教职员的在场人员，帮忙散开检测完毕但依旧聚集校外的学生。

一名不愿具名的家长受访时说，校方是在前天早上通过应用及电邮通知学校出现了确诊病例，并且安排学生按照班级，在这两天陆续返校检测。教师也有和家长通话，尽量解答他们的疑问。

这名家长的女儿就读维初一年级，被校方安排在早上10时半进行检测。他说：“突然接到消息难免会讶异且担心，尤其近期育德中学也出现了另一起校园无关联病例。我们只能在下来几天密切观察孩子的情况，减少出门。”

教育部：师生熟悉线上学习 居家学习不会影响课业

当局说，由于需要时间做拭子检测，维初本月10日至14日这五天改为居家学习。

这是紧接着育德中学出现病例并实行一周居家学习后，再有学校出现病例并安排居家学习。育德中学一名15岁新加坡籍学生上月30日确诊，出现在本月1日公布的确诊名单。当时教育部立刻规定学校本月4日至7日居家学习，并有1500人须做检测。

教育部文告解释，学校常采用混合教学方式，因此师生都熟悉线上学习，受访家长也不担心孩子学习受影响，相信校方会极力帮助学生。

林先生（52岁，德士司机）说，早前有听就读维初一年级的孩子提到学校测验即将开始，因此不晓得这些突发安排是否会影响孩子复习。

至于近期出现校园冠病病例，一些网民也在网上发表看法，指出学生放学后在公共场所三五成群又不戴好口罩，叫人担心。