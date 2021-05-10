九龙会每周爱心赠粮 给三区近2000户有需要家庭

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月10日 5:00 AM

九龙会会长陈文平（左一）、慈善公益小组负责人及主要出资人赵勇（左二）和刘佳（右一），为“每周爱心赠粮”活动出钱出力。右二为活动牵头人宏茂桥集选区国会议员颜添宝。（九龙会提供）
九龙会会长陈文平（左一）、慈善公益小组负责人及主要出资人赵勇（左二）和刘佳（右一），为“每周爱心赠粮”活动出钱出力。右二为活动牵头人宏茂桥集选区国会议员颜添宝。（九龙会提供）

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热心公益的九龙会积极开展“每周爱心赠粮”活动，为有需要的家庭持续提供一年52周的慈善粮食赠送到家服务，捐款总额达20多万元。

这项活动由宏茂桥集选区国会议员颜添宝牵头，九龙会公益慈善小组负责人赵勇和刘佳等人统筹与出资赞助，同时获得生命关怀协会、龙南殿、德教太和观、新加坡乐龄义工组织RSVP、盛港志愿团体Food Rescue Sengkang和宏茂桥市镇理事会等机构和组织的支持，为榜鹅海滨、哥本峇鲁及芬薇（Fernvale）区近2000户有需要家庭送上爱心粮食。

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