九龙会每周爱心赠粮 给三区近2000户有需要家庭 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月10日 5:00 AM 九龙会会长陈文平（左一）、慈善公益小组负责人及主要出资人赵勇（左二）和刘佳（右一），为“每周爱心赠粮”活动出钱出力。右二为活动牵头人宏茂桥集选区国会议员颜添宝。（九龙会提供） 字体大小: 小 中 大 热心公益的九龙会积极开展“每周爱心赠粮”活动，为有需要的家庭持续提供一年52周的慈善粮食赠送到家服务，捐款总额达20多万元。这项活动由宏茂桥集选区国会议员颜添宝牵头，九龙会公益慈善小组负责人赵勇和刘佳等人统筹与出资赞助，同时获得生命关怀协会、龙南殿、德教太和观、新加坡乐龄义工组织RSVP、盛港志愿团体Food Rescue Sengkang和宏茂桥市镇理事会等机构和组织的支持，为榜鹅海滨、哥本峇鲁及芬薇（Fernvale）区近2000户有需要家庭送上爱心粮食。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 九龙会 颜添宝 每周爱心赠粮 他们人老心不老“割爱”“忠爱” 敢敢活出第二春 红衣男偷拍被逮 跪地求饶