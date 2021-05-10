九龙会每周爱心赠粮 给三区近2000户有需要家庭

热心公益的九龙会积极开展“每周爱心赠粮”活动，为有需要的家庭持续提供一年52周的慈善粮食赠送到家服务，捐款总额达20多万元。

这项活动由宏茂桥集选区国会议员颜添宝牵头，九龙会公益慈善小组负责人赵勇和刘佳等人统筹与出资赞助，同时获得生命关怀协会、龙南殿、德教太和观、新加坡乐龄义工组织RSVP、盛港志愿团体Food Rescue Sengkang和宏茂桥市镇理事会等机构和组织的支持，为榜鹅海滨、哥本峇鲁及芬薇（Fernvale）区近2000户有需要家庭送上爱心粮食。