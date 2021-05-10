华中包办第三届网安大赛冠军及季军

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来自 / 联合早报

文 /
杨雯婷

发布 / 2021年5月10日 5:00 AM

来自17所学校的学生周末“宅”在家六个半小时，盯着电脑参加第三届网络安全大赛。教育部兼人力部政务部长颜晓芳（第一排左一）现身线上颁奖典礼，与她同框的是战略资讯科技中心首席执行官吴伟文（第一排右一）、华侨中学校长彭俊豪（第二排左一），以及获得冠军的四名华中学生。（战略资讯科技中心提供）
来自17所学校的学生周末“宅”在家六个半小时，盯着电脑参加第三届网络安全大赛。教育部兼人力部政务部长颜晓芳（第一排左一）现身线上颁奖典礼，与她同框的是战略资讯科技中心首席执行官吴伟文（第一排右一）、华侨中学校长彭俊豪（第二排左一），以及获得冠军的四名华中学生。（战略资讯科技中心提供）

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288名来自17所学校的学生周末“宅”在家六个半小时，参加线上网络安全大赛，一较高下。他们以解密解码等技术破解网络难题，进而窥探网络安全的先进技术。

由华侨中学和战略资讯科技中心（CSIT）联办的第三届网络安全大赛（Cyberthon）今年有来自初级学院与励仁高中的288名参赛者。72组参赛者中54名是女性，234名是男性。

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