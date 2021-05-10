华中包办第三届网安大赛冠军及季军 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨雯婷 发布 / 2021年5月10日 5:00 AM 来自17所学校的学生周末“宅”在家六个半小时，盯着电脑参加第三届网络安全大赛。教育部兼人力部政务部长颜晓芳（第一排左一）现身线上颁奖典礼，与她同框的是战略资讯科技中心首席执行官吴伟文（第一排右一）、华侨中学校长彭俊豪（第二排左一），以及获得冠军的四名华中学生。（战略资讯科技中心提供） 字体大小: 小 中 大 288名来自17所学校的学生周末“宅”在家六个半小时，参加线上网络安全大赛，一较高下。他们以解密解码等技术破解网络难题，进而窥探网络安全的先进技术。由华侨中学和战略资讯科技中心（CSIT）联办的第三届网络安全大赛（Cyberthon）今年有来自初级学院与励仁高中的288名参赛者。72组参赛者中54名是女性，234名是男性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 网络安全 华侨中学 网络安全大赛 颜晓芳 他们人老心不老“割爱”“忠爱” 敢敢活出第二春 红衣男偷拍被逮 跪地求饶