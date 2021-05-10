华中包办第三届网安大赛冠军及季军

288名来自17所学校的学生周末“宅”在家六个半小时，参加线上网络安全大赛，一较高下。他们以解密解码等技术破解网络难题，进而窥探网络安全的先进技术。

由华侨中学和战略资讯科技中心（CSIT）联办的第三届网络安全大赛（Cyberthon）今年有来自初级学院与励仁高中的288名参赛者。72组参赛者中54名是女性，234名是男性。