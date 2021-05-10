作为一名化学教师，陈振辉不忘结合化学专业知识和烹饪技巧来创造更新颖的菜色。他认为烹饪与化学实验有很高的相似度。

42岁的陈振辉在校园里是一名一本正经的化学教师，下班后却摇身一变成了大厨。在去年病毒阻断隔离期间，热衷于烹饪的他将精心制作的美食照片上传至面簿专页与志同道合的网友分享，获得本地名厨Chef Siang的赏识，推荐他参加烹饪比赛“三把刀”第二季。

陈振辉在2013年迁入新居，自此，家中的厨房便是他施展身手的小天地。多年的磨炼加上兴趣使然，从西式精致餐饮、甜品，到中式煮炒，陈振辉无一不擅长。

他在受访时说，阻断隔离期间学校的课程全面转至线上，这给了他更多的时间在家中精进厨艺。“起初，我只是想把食物的照片与同样喜欢烹饪的网友分享，没想到吸引了Chef Siang的注意。他主动联系我，邀请我参加‘三把刀’第二季的闭门海选。经过了无数次的实验，最后通过了海选。”

作为一名化学教师，陈振辉也不忘结合化学专业知识和烹饪技巧来创造更新颖的菜色。他说：“除了一般的菜品，我也有研究食物化学以及分子料理（Molecular Gastronomy）。比如，如何使用琼脂（agar agar）、吉利丁（gelatin）和黄原胶（xanthum gum）等物质来烹饪，让食物看起来更可口。”

此外，陈振辉认为，烹饪与化学实验有很高的相似度。

他笑说：“烹饪其实就是复杂版的化学实验！两者都需要很高的精确度以及测量，烹饪还得一心二用，同时兼顾不少步骤，才能确保菜色的最终效果。”

未来，陈振辉希望能够趁年轻追随内心所向，发挥自己的烹饪特长，成为一名私房厨师，为更多人制作美食。