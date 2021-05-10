老巴刹安全大使执勤遭辱骂 送餐员涉案警调查

防疫措施缩紧首天，6名送餐员被指到老巴刹，准备分桌用餐，遭安全大使阻止，当场发飙报警。警方表示，目前在调查这起辱骂公务员的案件。

这起事件发生在前天（8日）晚上10时16分许，地点是老巴刹一煮炒摊前。

根据网上流传的一段2分57秒的视频，一群人围在老巴刹外起争执。其中一名身穿黑色上衣的文身男以及一名身穿浅灰色上衣的男子，疑被安全大使阻止聚餐，当场发飙。

视频一开始，两名男子先向安全大使解释说，将与友人分成两桌用餐，但安全大使坚持不允许超过5人聚集，请对方安静下来听他说话时，浅灰衣男就发飙大吼，期间不断用手指指向安全大使，情绪激动。

随后，黑衣男与安全大使交涉，质问对方：“你告诉我是什么逻辑？（条例指）5人（坐）在多少桌？”

安全大使解释后，两名男子的情绪再次被点燃，大声斥责对方不合理，多次爆粗口。站在一旁的其他的安全大使随后示意涉事安全大使离开，一群人便拉开距离等待警方到场。

视频最后也可听见，拍下视频的女子说：“赶快报警。我们分桌，有什么好怕的？”

《新明日报》记者昨晚走访时，摊位助手何先生（55岁）表示，涉事的6名顾客原本打算分两桌用餐，一组人坐在左边第二排；另一组人则在右边，隔了五排的位置。“不过，大使不允许，说若让顾客进来就开罚单。我提议一桌室内，另一桌户外，但安全大使还是不肯，说没办法确保他们不交流，坚持说超过5个人就不行。”

他表示，双方无法达到共识，随后惊动警方到场。

“他们吵得很凶，尝试上前劝阻。警员抵达后，大家11点半才录完口供，顾客最后也没吃到晚餐就离开。”

警方受询时证实，无人在事件中受伤。警方表示，目前正在调查一起辱骂公务员的案件。

完整报道，请翻阅2021年5月10日的《新明日报》。