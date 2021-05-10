红衣男偷拍被逮 跪地求饶

女经理在商场内搭乘电扶梯，浑然不知遭身后红衣男偷拍裙底，幸得几名护花使者相助，男子当场被捕。

这起事件发生在周五（7日）早上8时18分，地点是位于港湾径的怡丰城。女子事后将自己的遭遇发上网，引发网友的关注。

受害人吴晓芳（译音）在贴文中表示，自己当时正在怡丰城的出口C搭乘电扶梯。

她表示，当时并没有发现到身后的红衣男子站得如此靠近她，直到一名背着背包的男子上前拍了下她的肩膀。“对方问我是否认识身后的红衣男子，我回说不认识。”

说时迟那时快，背包男在听完吴晓芳的回答后，立刻出手捉住红衣男子。

“红衣男当时还试图逃脱，这时另外两名路过的男子也上前相助，最终捉住了红衣男。”

吴晓芳表示，报警后在等待警员到达现场时，她获知那名仗义相助的背包男子姓王，另外两名见义勇为的“护花使者”也都留在现场，确保红衣男没有逃脱，直到警员抵达后才离开。

她在贴文中表示，不确定三名见义勇为的男子是否能看到自己的贴文，但真心感谢他们的帮助。

警方受询时证实这起事件，当晚8时20分警方接到报案，随后以偷窥（voyeurism）罪名逮捕了一名37岁的男子。

目前调查仍在进行中。

红衣男下跪认错 女经理不买账

红衣男双膝跪地求饶，女经理不买账。

根据现场照片显示，红衣男子被捉后，竟在众目睽睽下当众跪地。他还将双手放在膝盖上，低着头一副忏悔的模样。

对此，吴晓芳并不买账，“对方之前还试图逃脱，被捉后却下跪，当场被捉住后，这样双膝下跪又有什么用呢？”

完整报道，请翻阅2021年5月10日《联合晚报》。