易华仁：政府注资不影响 报章客观报道和多元观点

通讯及新闻部长易华仁就政府支持报业控股的重组媒体业务计划发表部长声明时说，政府充分意识到，高素质、可信，并且能够理解我国国家利益和局限的全国媒体，对新加坡至关重要。

政府与新加坡报业控股各编辑室的关系，不会因报业控股将媒体业务转移至可接受政府注资的公共担保有限公司而受影响。编辑和记者以新加坡的视角，客观报道新闻和多元观点的责任不变。

通讯及新闻部长易华仁昨天在国会，就政府支持报业控股本月6日宣布的重组媒体业务计划发表部长声明时说，政府充分意识到，高素质、可信，并且能够理解我国国家利益和局限的全国媒体，对新加坡至关重要，本地新闻媒体因此必须是新加坡人可信赖的机构才对国家有利。

易华仁将报业控股此次媒体业务重组形容为本地新闻媒体发展进程的分水岭。而带领新媒体机构前行的，将是曾主掌多个部门的前内阁部长许文远。易华仁说，报业控股管理股股东将成为媒体业务重组所成立的担保有限公司（Company Limited by Guarantee，简称CLG）的创始成员，管理股股东同意由许文远出任主席，而许文远也已答应接受这项重任。

新成立的CLG在脱离报业控股后，将不再受制于上市公司的股东压力，但新机构须寻找新的资金来源来支持它所要建立的高素质团队和新闻服务，资金来源包括广告和订阅收入，也可寻求政府和私人资金支持等。易华仁说，政府已准备在数码创新和能力开发等领域为CLG提供资金。

易华仁在答复武吉班让区议员连荣华的提问时说，政府支持这项媒体业务重组的主要考量，是如何确保优质、专业、可靠的新闻媒体能继续在本地取得长期发展。CLG将在成立后制定详细的业务计划，政府的拨款也将以此为依据。

至于政府是否考虑按上市的报业控股的现行结构为其媒体业务注资，易华仁说，此举固然也是个方案，但必引来许多质疑。“政府如果为这家上市公司的媒体业务注入一笔资金，这家公司过后获得盈利并向股东派发股息，便会有人质疑，公司向股东派发的营收是不是由纳税人资助的？”

注资细节有待进一步讨论

反对党领袖毕丹星则询问政府预计为CLG拨放多少款项，又是否会设拨款顶限。易华仁说，报业控股分拆业务的提案还有待股东通过，只有在提案通过，以及CLG提呈业务计划后才能进一步讨论政府的注资细节。

另外，媒体业务转移至CLG后，报业控股股东将不再受《报章与印刷馆法》对持股的限制。易华仁说，法令将只适用于隶属CLG的新媒体机构，而非CLG本身。但CLG的章程将纳入适当的保障机制，确保公司结构能推进法令的宗旨，公司董事和成员也仍致力于维护新加坡的稳定与成功。

易华仁说，本地媒体必须遵循《报章与印刷馆法》的框架，但却是独立运作。新闻从业员全面、客观地报道和分析新闻，既不抑制负面消息，也不提倡单一的意识形态观点，而是以新加坡的利益为重。“政府和媒体不会在每个课题和事件上看法一致，但这是必然的……政府也指望CLG在拟议的重组后，继续这么运作。”

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