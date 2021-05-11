本地媒体报道国人视角 易华仁：对内对外至关重要

本地媒体能够兼顾新加坡作为小型城市国家、开放经济体，以及多元种族社会的身份，通过本地人视角报道新闻，这在地缘政治竞争日益高涨的时代尤为重要。

通讯及新闻部长易华仁昨天在国会就新加坡报业控股集团（SPH）拟议重组发表部长声明时，以不少篇幅阐述本地媒体的重要性。

他指出，本地媒体对内能通过独特的新加坡人视角，分析全球事件对人们生活的影响，同时又能在未经外人过滤的情况下直接对外陈述我国的观点，发挥关键的作用。