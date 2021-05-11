本地媒体报道国人视角 易华仁：对内对外至关重要

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月11日 5:00 AM

报业控股华文媒体集团旗下的zaobao.sg曾经多次在亚洲数码媒体奖中获得肯定，图为2018年出席颁奖礼的华文媒体集团新闻中心总编辑韩咏梅（右起）、华文媒体集团社长李慧玲、新闻中心助理总编辑兼采访主任洪奕婷、数码内容主任王舒杨，以及受众拓展高级企划师吴芮珑。（档案照片）
报业控股华文媒体集团旗下的zaobao.sg曾经多次在亚洲数码媒体奖中获得肯定，图为2018年出席颁奖礼的华文媒体集团新闻中心总编辑韩咏梅（右起）、华文媒体集团社长李慧玲、新闻中心助理总编辑兼采访主任洪奕婷、数码内容主任王舒杨，以及受众拓展高级企划师吴芮珑。（档案照片）

字体大小:

本地媒体能够兼顾新加坡作为小型城市国家、开放经济体，以及多元种族社会的身份，通过本地人视角报道新闻，这在地缘政治竞争日益高涨的时代尤为重要。

通讯及新闻部长易华仁昨天在国会就新加坡报业控股集团（SPH）拟议重组发表部长声明时，以不少篇幅阐述本地媒体的重要性。

他指出，本地媒体对内能通过独特的新加坡人视角，分析全球事件对人们生活的影响，同时又能在未经外人过滤的情况下直接对外陈述我国的观点，发挥关键的作用。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容