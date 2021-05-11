本地媒体报道国人视角 易华仁：对内对外至关重要 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月11日 5:00 AM 报业控股华文媒体集团旗下的zaobao.sg曾经多次在亚洲数码媒体奖中获得肯定，图为2018年出席颁奖礼的华文媒体集团新闻中心总编辑韩咏梅（右起）、华文媒体集团社长李慧玲、新闻中心助理总编辑兼采访主任洪奕婷、数码内容主任王舒杨，以及受众拓展高级企划师吴芮珑。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 本地媒体能够兼顾新加坡作为小型城市国家、开放经济体，以及多元种族社会的身份，通过本地人视角报道新闻，这在地缘政治竞争日益高涨的时代尤为重要。通讯及新闻部长易华仁昨天在国会就新加坡报业控股集团（SPH）拟议重组发表部长声明时，以不少篇幅阐述本地媒体的重要性。他指出，本地媒体对内能通过独特的新加坡人视角，分析全球事件对人们生活的影响，同时又能在未经外人过滤的情况下直接对外陈述我国的观点，发挥关键的作用。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 易华仁 本地媒体 深夜到自动贩卖机干案 用他人身份盗领免费口罩男子被判监罚款 幼吾幼以及人之幼