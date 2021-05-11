易华仁：覆盖率和读者人数持续增长 国人对本地媒体高度信任

针对毕丹星建议成立国会特选委员会让人民表达看法，易华仁说新加坡人已表达看法，并再次引用民调机构YouGov和国际咨询公司爱德曼的调查结果，说明新加坡人信任本地媒体，尤其是在危机时。

通讯及新闻部长易华仁说，我国媒体业向来致力维护新闻室的独立，这体现在人民对本地媒体的高度信任，新加坡报业控股集团旗下刊物的覆盖率和读者人数也持续取得增长。