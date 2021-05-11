易华仁：覆盖率和读者人数持续增长 国人对本地媒体高度信任 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 谢智扬 发布 / 2021年5月11日 5:00 AM 新加坡报业控股集团计划将媒体业务转入一家担保有限公司。通讯及新闻部长易华仁说，虽然报业控股这些年已大力推行数码化，但接下来须更有目的且快速地推动转型。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 针对毕丹星建议成立国会特选委员会让人民表达看法，易华仁说新加坡人已表达看法，并再次引用民调机构YouGov和国际咨询公司爱德曼的调查结果，说明新加坡人信任本地媒体，尤其是在危机时。通讯及新闻部长易华仁说，我国媒体业向来致力维护新闻室的独立，这体现在人民对本地媒体的高度信任，新加坡报业控股集团旗下刊物的覆盖率和读者人数也持续取得增长。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新闻独立 易华仁 毕丹星 国会 深夜到自动贩卖机干案 用他人身份盗领免费口罩男子被判监罚款 幼吾幼以及人之幼