许连碹：若禁止以罗厘载送工人 或导致工程延误和工人失业

现在更改企业如何载送工人的条规将给建筑业带来极大的挑战，并导致项目延误和工人失业。

早在10多年前，人力部和陆路交通管理局曾经成立工作小组研究多项建议，例如在罗厘上安装安全带和使用小货车载送工人，但时至今日，在操作上仍有限制。

继续与劳资双方合作 探讨如何改进条规

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永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士在答复六名议员有关罗厘载人交通事故伤亡率的口头询问时，表示政府会继续与工会和企业合作探讨如何改进这方面的条规。