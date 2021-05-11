哈莉玛总统送开斋节礼篮给癌症病患 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨雯婷 摄影 / 庄耿闻 发布 / 2021年5月11日 5:00 AM 哈莉玛总统（左三）走访爱恩学会安宁癌症关怀中心，送开斋节礼篮给病患，并与他们分组互动。14岁孟加拉籍的沙菲亚（右一）告诉哈莉玛总统他喜欢听书。（庄耿闻摄） 字体大小: 小 中 大 “已经得到他人的帮助，如果自己还不坚强，就太可惜了”，这是血癌病患英赛拉的心声。哈莉玛总统昨天走访位于海格路，专为癌症病患提供援助的爱恩学会（Ain Society）安宁癌症关怀中心，亲手送上开斋节礼篮与祝福给病患们。中央医院前行政人员英赛拉（29岁）三年前被诊断患血癌，后来顺利进行骨髓移植。无奈移植后出现移植物抗宿主病症（Graft-versus-host disease，简称GVHD）的排斥反应，使她无法走路、无法工作。但她说：“我仍要乐观。看到总统亲手给我的礼篮，还跟总统自拍，真开心。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 哈莉玛 开斋节 癌症 爱恩学会 安宁癌症关怀中心 深夜到自动贩卖机干案 用他人身份盗领免费口罩男子被判监罚款 幼吾幼以及人之幼