哈莉玛总统送开斋节礼篮给癌症病患

“已经得到他人的帮助，如果自己还不坚强，就太可惜了”，这是血癌病患英赛拉的心声。

哈莉玛总统昨天走访位于海格路，专为癌症病患提供援助的爱恩学会（Ain Society）安宁癌症关怀中心，亲手送上开斋节礼篮与祝福给病患们。

中央医院前行政人员英赛拉（29岁）三年前被诊断患血癌，后来顺利进行骨髓移植。无奈移植后出现移植物抗宿主病症（Graft-versus-host disease，简称GVHD）的排斥反应，使她无法走路、无法工作。但她说：“我仍要乐观。看到总统亲手给我的礼篮，还跟总统自拍，真开心。”