陈裕玲送小女儿到学前班时，观察到老师如何与孩子沟通。她说：“我觉得这很了不起，也对我有所启发。我了解到学前教育工作者扮演的重要角色，最后决定加入这个行业。”

为了帮助更多孩子站在更好的人生起跑点，育有一子一女的陈裕玲（33岁，见习幼教教师）毅然离开工作了10年的人力资源领域，投身学前教育。

在为人母之后，陈裕玲就开始大量阅读，在书海中探索各种育儿与教育方法。去年小女儿进入学前班的时候，她决定转行到学前教育领域。

“女儿上学头三天，我一直都在学校陪她，因此观察到老师如何与孩子沟通，以及如何进行各种学习活动。”

陈裕玲说，她注意到老师在兼顾班上其他同学时，也能迅速让女儿安顿下来。

“我觉得这很了不起，也对我有所启发。通过这三天观察，我了解到学前教育工作者扮演的重要角色，最后决定加入这个行业。”

陈裕玲申请了学前教育专业人士转业计划，并成功在学前教育机构乐心儿（Skool4Kidz）找到一份见习幼教教师的工作。

为了成为合格幼教工作者，陈裕玲须接受幼儿保育与教育专业文凭课程培训。为期16个月的课程从今年3月开始，目前她是边工作边上课。

“转行成为见习幼教教师，我的收入少了四分之一，这不是一个容易的决定，但我很高兴得到丈夫和家人的支持，才能鼓起勇气离开熟悉、舒适的环境，进入崭新且陌生的领域。”

陈裕玲也分享了上课的体会。她说，想要为幼童创造整体的学习环境，父母和幼教教师必须紧密配合，才能全面培养孩子的体能、语言、智力、情感和社交技能。

“课程也让我熟悉孩子的不同发展阶段，明白每个孩子的发展与学习进度都各不相同。今后我在教育自己的孩子时，也会尊重他们各自的步调和兴趣。”