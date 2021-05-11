泼热汤丢铁盒 后港邻居冲突三女被捕

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来自 / 新明日报

文 /
江欣如

摄影 /
蔡振鸿

发布 / 2021年5月11日 2:34 PM

七旬老妇（左图）被指事后对女邻居爆粗口；女邻居萧太太（右图）因被推倒，结果手臂骨折，头部也被敲打，出现淤伤。（受访者提供）
七旬老妇（左图）被指事后对女邻居爆粗口；女邻居萧太太（右图）因被推倒，结果手臂骨折，头部也被敲打，出现淤伤。（受访者提供）

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一对母女和女邻居爆发冲突，先泼热汤再丢铁盒，女邻居不甘示弱反击，有人头破血流，三人被捕。

这起纠纷发生在昨天（5月10日）傍晚6时23分左右，地点是后港8道第658座组屋楼下。

读者陈女士（57岁）拨电《新明日报》24小时热线通报，指三名女子动手打架，警方已到场调查。记者到场时，警方已把三名女子带上警车，组屋底层的电梯外则留下饭盒和汤汁，地上也血迹斑斑。

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