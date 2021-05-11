泼热汤丢铁盒 后港邻居冲突三女被捕

一对母女和女邻居爆发冲突，先泼热汤再丢铁盒，女邻居不甘示弱反击，有人头破血流，三人被捕。

这起纠纷发生在昨天（5月10日）傍晚6时23分左右，地点是后港8道第658座组屋楼下。

读者陈女士（57岁）拨电《新明日报》24小时热线通报，指三名女子动手打架，警方已到场调查。记者到场时，警方已把三名女子带上警车，组屋底层的电梯外则留下饭盒和汤汁，地上也血迹斑斑。