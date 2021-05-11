泼热汤丢铁盒 后港邻居冲突三女被捕 订户 来自 / 新明日报 文 / 江欣如 摄影 / 蔡振鸿 发布 / 2021年5月11日 2:34 PM 七旬老妇（左图）被指事后对女邻居爆粗口；女邻居萧太太（右图）因被推倒，结果手臂骨折，头部也被敲打，出现淤伤。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 一对母女和女邻居爆发冲突，先泼热汤再丢铁盒，女邻居不甘示弱反击，有人头破血流，三人被捕。这起纠纷发生在昨天（5月10日）傍晚6时23分左右，地点是后港8道第658座组屋楼下。读者陈女士（57岁）拨电《新明日报》24小时热线通报，指三名女子动手打架，警方已到场调查。记者到场时，警方已把三名女子带上警车，组屋底层的电梯外则留下饭盒和汤汁，地上也血迹斑斑。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 邻里纠纷 疫情升温 光明山延期举行 传灯许愿三步一拜 29岁男奔过马路 遭撞飞重摔路堤 车祸视频网上疯传