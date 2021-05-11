狗被撞死告上庭 狗主获赔$2430

2女佣遛狗遭车撞，2名种狗1死1伤，狗主夫妇入禀法庭索偿，为过世的爱犬成功索赔2430元，但不满索偿不了680元的火化费而上诉。

这起车祸发生在2018年3月14日，起诉人海伦·沃尔克和已故的丈夫是两名女佣的雇主以及狗主。

事发时，夫妇的两个女佣外出遛狗时，遭一辆轿车撞上，两个女佣都受伤，其中一人的索偿案已完结，另一人的仍在进行中。

夫妇俩的4岁藏獒Maximus在车祸中丧生，另一只拉布拉多犬Ruby则受伤，夫妇俩事后也入禀法庭，针对两只爱犬伤亡向涉事司机苏宝玉索偿。

根据判词，丧生的藏獒重50公斤，拥有金棕色的蓬松绒毛，它是夫妇在香港工作时所领养，并花了8000元运送到新加坡。

法官在今年2月8日的裁决中表示，由于宠物狗属于动产（Chattel），也是持有者的私人财产，因此将根据狗的市价进行赔偿。

起诉人表示，爱犬去世后，一家人饱受精神上的折磨，因此提出索偿精神损失，但遭法官拒绝。

法官也说，由于起诉人无意再买新狗，法庭也无法针对更换费进行裁决，只能依据事发前的市价给予赔偿。

鉴于4岁藏獒事发时的市价为2700元，而涉事司机在车祸中需承担90％的责任，法官最终判司机赔偿2430元。

不过法官认为，不同于赔偿人类的火化费，宠物火化费并无法律依据，因此判涉事司机无需赔偿680元的火化费。

起诉人不满裁决，提出上诉。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年5月11日的《新明日报》。