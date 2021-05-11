青年涉以种族侮辱字眼辱骂踹晨运妇 引公愤全民骂

印族妇女进行快步走（brisk walk）时将口罩拉至鼻子下方，被男路人以带有种族侮辱的字眼爆粗口骂她，甚至起飞脚把她踢倒，其恶劣行径引起我国政要的严厉谴责，国人和网友也都声讨这种要不得的行为。

这起事件发生在上周五（4月30日）早上8时30分，地点是蔡厝港北桦苑公寓附近。

不幸遭到言语和肢体攻击的妮塔（55岁，补习老师）今早受访时告诉《联合晚报》，自己当天在蔡厝港地铁站往体育场方向快步走运动。

为避免运动时呼吸不顺畅，她把口罩拉至鼻子下方。“我当时听到有一名男子从后面喊住我，他要我将口罩拉上去遮住鼻子。”

据妮塔形容，两人相隔五到七步之外，对方看起来有20多岁。妮塔当时因运动身上流着汗，她向男子称自己在运动，但男子依然要她将口罩拉上。

她试图再次和男子解释时，她称对方开始爆粗口，甚至用带有种族歧视的字眼辱骂她，“我当时吓到了，我只想避免和他起争论，于是我说了‘愿上帝保佑你’就离开。”

没想到，男子下一刻突然快步跑过来，一记“飞踢”将她踢倒在地，导致她的肩膀和手擦伤。“我以为对方只是要吓唬我，没想到他突然踢过来。”

事发时，男子身旁还有一名女子，但她没有阻止，两人看到她跌倒后快速离开。庆幸的是，一名公众目睹她的遭遇，跑来扶起她并用创口贴为伤口止血。她回家与丈夫孩子叙述遭遇后，当晚决定报警。

警方受询时证实接到报案。据了解，警方在以蓄意伤人和抵触防止骚扰法令进行调查。目前调查还在进行中。

完整报道，请翻阅2021年5月11日的《联合晚报》。