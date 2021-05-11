冒207人身份盗领免费口罩 32岁男监七月六周罚款三千元

曾在猎头公司上班多年，私下偷藏300多人的身份证影像，接触追踪人员利用其中200多人的身份证去盗领免费口罩，昨天被判入狱七个月六周以及罚款3000元。

32岁的吴守恩（译音）昨天承认三项欺骗、擅自夺取他人个人资料、以及触犯冠病19（临时措施）法令的罪名，另外两项罪名交由法官考虑后下判。

庭上揭露，被告案发时是接触追踪人员，他在2013年至2020年之间曾在五家不同的猎头公司工作，期间曾将其中384人的身份证影像收藏在他的手机内。

为协助国人对抗疫情，人民协会在2020年5与26日至6月14日通过口罩贩卖机分发可重复使用口罩给国人，每人都能通过扫描身份证的条码领取。

去年5月26日，被告到樟宜四美民众俱乐部领取口罩时，发现贩卖机没有确认身份证持有者身份的功能，想到他手机内藏有数百人的身份证影像，开始计划盗领更多的口罩。

同一天晚上11时38分至隔天傍晚6时15分，被告分三次到樟宜四美民众俱乐部的24小时口罩自动贩卖机，擅自使用207人的身份证影像，花了一小时盗领了207个人协发放的“可重复使用口罩”。这批口罩的总价值大约是2049元。

主控官指出，被告的罪行难以侦测，人协是在受害者数天后报案后才发现口罩被人盗领，而且被告犯案时故意戴鸭嘴帽躲避追查，致使警方浪费了不少警力追查被告的身份。

主控官认为，警方虽然找回了所有的口罩，但他依然耽误200多人领取口罩，在疫情期间浪费了不少公共资源，请求法官判他入狱七个月六周以及罚款3000元。

完整报道，请翻阅2021年5月11日的《联合晚报》。