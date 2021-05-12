我国关注变种毒株迅速传播力威胁 黄循财：新加坡正处于刀口上

颜金勇在国会发表部长声明时说，B16172变种毒株的确切特性仍不明，但它迅速广泛的传播力，以及可形成大型感染群的情况令人关注。这与新毒株导致国外疫情反弹的情况相似。

陈笃生医院、移民与关卡局和大士南社区护理设施感染群，都跟源自印度的B16172变种毒株有关。卫生部长颜金勇对当前的病毒快速传播情况以及可形成的大型感染群尤其关注，因为这显示这个变种毒株迅速广泛的传播力。

本地过去一周新增的冠病社区病例攀升至40起，活跃感染群增至11个。

卫生部长颜金勇昨天在国会第四次就冠病疫情发表部长声明时说，虽然这个变种毒株的确切特性仍不明，但它迅速广泛的传播力，以及可形成大型感染群的情况令人关注。这与新毒株导致国外疫情反弹的情况相似。

颜金勇说：“B16172变种毒株的传染性似乎很强，接下来可能出现其他类似的变种毒株。这提醒我们，疫苗不能保证我们不受病毒感染，但它有助于避免重症。疫苗也能降低病毒进一步传播的风险，虽然有效程度仍有待研究。”

除了B16172毒株，当局也从新加坡的本土病例和输入病例中发现源自南非、英国、巴西和印度的另九个变种毒株。颜金勇说，病毒变种是自然现象，并非出乎意料，但值得关注的是，一些毒株的传播力更强，甚至可能导致疫苗失效。

有鉴于此，接种疫苗必须配合一整套防疫措施，才能行之有效。这包括戴口罩、保持安全距离、准确检测、追踪病例接触者，并且及时隔离。

截至本月10日，本地有26起确诊病例经评估后确定为二度染疫，其中20起属境外输入，六起来自客工宿舍。颜金勇说，卫生部仍在调查二度染疫是因免疫力减弱，或对特定毒株缺乏交叉保护力所致。

联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财在发表部长声明时指出，政府意识到输入病例有渗入社区的风险，因此早前已收紧边境管控。不过，随着变种毒株在全球蔓延，仅针对变种毒株发源国采取边境管控，变得愈发困难。

黄循财说，相较于一年前，新加坡的防疫能力已显著提升。

“我们的检测能力已扩大，过去一周每天进行约3万5000次检测，实验室每天也可处理多达7万3000次检测。合力追踪和SafeEntry的普遍使用，意味着我们能更快追踪病例接触者和进行围堵。”

黄循财也呼吁公众尽自己的一分力，减少社交活动，尽可能留在家中。

“我们必须明白，我国正处于刀口上，社区病例下来几周有可能增加或减少。我们有机会在月底前把疫情控制下来，但根据以往的经验，只要有一次疏忽或不负责任的行为，病毒就有可能传播开来，甚至在社区造成超级传播。”

颜金勇也吁请新加坡人在来临的开斋节和卫塞节公共假日期间继续保持警惕，遵守防疫措施，避免社区疫情再次失控。

国会已经休会。