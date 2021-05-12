王乙康：探讨同时进行其他检测方式 更快识别确诊机场员工

随着樟宜机场感染群出现更多病例，政府目前在探讨，除了让所有机场员工接受每七天或14天一次的轮流定期检测以外，也同时进行其他的冠病检测方式，以更快速地识别确诊病例。

交通部长王乙康昨天（5月11日）在国会，回复议员洪维能（西海岸集选区）有关樟宜机场感染群的询问时，透露上述消息。

王乙康说，目前樟宜机场共有4万6000名员工，当中有2万6000人在工作中必须接触旅客，风险较高。

在这些员工当中，共有92%已经完成接种两剂冠病疫苗。另外2万名风险较低的员工则已有约八成接种至少一剂疫苗。

目前，所有的机场员工每隔七天或14天，都必须接受轮流定期检测，因此能颇快发现确诊病例。

王乙康说，当局目前也在探讨，除了让员工接受轮流定期检测以外，是否也能让他们接受较快速的冠病检测如抗原快速检测。

“我们目前也在开发呼吸检测，虽然准确度较低，但能快速识别出病患，我们识别确诊病例的速度是至关重要的。”

特别检测行动已展开 樟宜机场料出现更多病例

王乙康强调，虽然当局已经实施一系列的措施，如安全管理措施、轮流定期检测和让机场员工接种疫苗等，但依旧绝对不能掉以轻心。在樟宜机场感染群暴发后，当局也立即按下重置按钮，将问题控制住。

“第一环是患者的密切接触者，我们必须隔离他们。第二环则是那些可能受到感染的人，我们必须让他们全都接受冠病检测。”

王乙康说，樟宜机场的一次性特别冠病检测行动已经在前天展开，因此在接下来几天，樟宜机场相信会出现更多确诊病例。