不容许医疗人员被排挤 颜金勇声援并肯定他们抗疫贡献

陈笃生医院出现感染群后，医疗人员被排挤的情况令人担忧。卫生部长颜金勇昨天声援这群医疗工作者，肯定他们对抗疫工作的贡献。

议员陈有明医生（裕廊集选区）反映一些医疗人员被房东赶走以及被德士和私召车拒载的情况。他关注政府将如何协助陈笃生医院的医疗人员。

颜金勇回应时指这个现象“令人担忧”，一小撮新加坡人为了保护自己忽视医疗人员的福祉。