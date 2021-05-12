不容许医疗人员被排挤 颜金勇声援并肯定他们抗疫贡献 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 庄耿闻 发布 / 2021年5月12日 5:00 AM 有医疗人员反映遇到被拒载情况。康福德高总裁洪维能强调旗下德士没有避开陈笃生医院等出现感染群的地方。图为医院外的德士车龙。（庄耿闻摄） 字体大小: 小 中 大 陈笃生医院出现感染群后，医疗人员被排挤的情况令人担忧。卫生部长颜金勇昨天声援这群医疗工作者，肯定他们对抗疫工作的贡献。议员陈有明医生（裕廊集选区）反映一些医疗人员被房东赶走以及被德士和私召车拒载的情况。他关注政府将如何协助陈笃生医院的医疗人员。颜金勇回应时指这个现象“令人担忧”，一小撮新加坡人为了保护自己忽视医疗人员的福祉。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 医疗人员 陈笃生医院 冠状病毒19 疫情升温 光明山延期举行 传灯许愿三步一拜 29岁男奔过马路 遭撞飞重摔路堤 车祸视频网上疯传