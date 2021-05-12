首三个月参加测试仅需5元 电动代步车骑士理论测试下月底推行 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年5月12日 5:00 AM 电动踏板车和电动脚踏车骑士从下个月底起可上网完成理论测试，推行首三个月的测试费5元，并有两次机会。三个月之后，每一次的测试费是10元。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士指出，线上理论测试会以四种官方语言进行，当局会酌情为那些不谙科技或是不识字的人另作安排，让他们可以亲自参加测试或以口试取代。陆路交通管理局将从下个月底开始推行电动踏板车和电动脚踏车骑士理论测试，首三个月参加测试的公众只付5元，并有两次测试机会。当局也会为那些不懂得上网，或是不识字的公众另作安排。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 理论测试 公路交通（修正）法案 电动脚踏车 电动踏板车 国会 疫情升温 光明山延期举行 传灯许愿三步一拜 29岁男奔过马路 遭撞飞重摔路堤 车祸视频网上疯传