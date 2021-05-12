首三个月参加测试仅需5元 电动代步车骑士理论测试下月底推行

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士指出，线上理论测试会以四种官方语言进行，当局会酌情为那些不谙科技或是不识字的人另作安排，让他们可以亲自参加测试或以口试取代。

陆路交通管理局将从下个月底开始推行电动踏板车和电动脚踏车骑士理论测试，首三个月参加测试的公众只付5元，并有两次测试机会。当局也会为那些不懂得上网，或是不识字的公众另作安排。