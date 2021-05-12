无人车监管沙盒期限 延长至2027年8月

2017年推出的无人驾驶车监管沙盒原定2022年到期，如今延长多五年，至2027年8月。这有助相关企业有更多时间和机会在本地发展及测试无人车科技。

公路交通（修正）法案昨天在国会通过，其中包括延长无人车的监管沙盒期限。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士在国会总结二读辩论后，昨晚在面簿贴文补充，巴士和汽车的无人驾驶科技对塑造陆路交通的未来扮演了重要角色。新加坡须持续建立良好的实验环境，以更好地了解和发展这项新兴科技。