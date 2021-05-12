无人车监管沙盒期限 延长至2027年8月 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月12日 5:00 AM 新加坡科学园二区过去几个月试行无人驾驶付费巴士服务，在该区工作的公众可直接通过手机应用电召无人巴士。获延长的无人驾驶车监管沙盒会支持大型的无人巴士和接驳巴士试验计划，并有助陆路交通管理局更好地了解大规模推出无人车队的要求。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 2017年推出的无人驾驶车监管沙盒原定2022年到期，如今延长多五年，至2027年8月。这有助相关企业有更多时间和机会在本地发展及测试无人车科技。公路交通（修正）法案昨天在国会通过，其中包括延长无人车的监管沙盒期限。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士在国会总结二读辩论后，昨晚在面簿贴文补充，巴士和汽车的无人驾驶科技对塑造陆路交通的未来扮演了重要角色。新加坡须持续建立良好的实验环境，以更好地了解和发展这项新兴科技。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陆交局 交通部 陆路交通管理局 国会 许连碹博士 无人车 法律 无人驾驶车 保险业 疫情升温 光明山延期举行 传灯许愿三步一拜 29岁男奔过马路 遭撞飞重摔路堤 车祸视频网上疯传