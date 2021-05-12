非法改装车辆刑罚加重 7月起违例将罚1000元

非法改装车辆排气系统作飙车用途可构成安全隐患，或造成公共滋扰。这类非法行径日后将面对更严重处分。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士昨天在国会回应议员针对非法改装车辆的提问时透露，陆路交通管理局目前会向初犯者开出500元销案罚款，但今年7月1日起犯下的违例行为，违者将面对1000元的销案罚款。