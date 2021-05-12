非法改装车辆刑罚加重 7月起违例将罚1000元 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月12日 5:00 AM 在尝试为更多电单车骑士和他们的后座乘客提供更好的安全标准之际，（头盔）检测的经济运作或妨碍了立法意图。由于新加坡电单车市场相对更小，要求让一批原本就少的头盔进行额外的破坏性测试，过度提高了头盔价格，并且可能导致电单车骑士更不愿意获取能够保护他们安全的优质头盔。——沙礼尔（白沙—榜鹅集选区） 字体大小: 小 中 大 非法改装车辆排气系统作飙车用途可构成安全隐患，或造成公共滋扰。这类非法行径日后将面对更严重处分。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士昨天在国会回应议员针对非法改装车辆的提问时透露，陆路交通管理局目前会向初犯者开出500元销案罚款，但今年7月1日起犯下的违例行为，违者将面对1000元的销案罚款。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 非法改装车 疫情升温 光明山延期举行 传灯许愿三步一拜 29岁男奔过马路 遭撞飞重摔路堤 车祸视频网上疯传