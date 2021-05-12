樟宜礼拜堂与博物馆将以新面貌重开

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来自 / 联合早报

文 /
杨雯婷

摄影 /
陈来福

发布 / 2021年5月12日 5:00 AM

樟宜礼拜堂翻新后增加玻璃和木材交替的顶棚，让访客身在室内犹如在室外。（陈来福摄）
樟宜礼拜堂翻新后增加玻璃和木材交替的顶棚，让访客身在室内犹如在室外。（陈来福摄）

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关闭三年多翻新后，樟宜礼拜堂与博物馆将在本月19日以崭新面貌迎来访客，展示超过80个新的二战战俘物件，并融入更多互动式多媒体元素，让访客体验战俘的心路历程。

位于樟宜北路上段的樟宜礼拜堂与博物馆（Changi Chapel and Museum）2018年4月起关闭以进行大规模翻新。重新规划后，以失守的樟宜堡垒、被拘留者、战俘的日子、逆境中的韧性等八个区块，呈现日据时期战俘和平民的勇气与坚韧的故事。

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