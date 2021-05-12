樟宜礼拜堂与博物馆将以新面貌重开 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨雯婷 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年5月12日 5:00 AM 樟宜礼拜堂翻新后增加玻璃和木材交替的顶棚，让访客身在室内犹如在室外。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 关闭三年多翻新后，樟宜礼拜堂与博物馆将在本月19日以崭新面貌迎来访客，展示超过80个新的二战战俘物件，并融入更多互动式多媒体元素，让访客体验战俘的心路历程。位于樟宜北路上段的樟宜礼拜堂与博物馆（Changi Chapel and Museum）2018年4月起关闭以进行大规模翻新。重新规划后，以失守的樟宜堡垒、被拘留者、战俘的日子、逆境中的韧性等八个区块，呈现日据时期战俘和平民的勇气与坚韧的故事。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 战俘 樟宜礼拜堂与博物馆 樟宜监狱 日据时期 疫情升温 光明山延期举行 传灯许愿三步一拜 29岁男奔过马路 遭撞飞重摔路堤 车祸视频网上疯传