樟宜礼拜堂与博物馆将以新面貌重开

关闭三年多翻新后，樟宜礼拜堂与博物馆将在本月19日以崭新面貌迎来访客，展示超过80个新的二战战俘物件，并融入更多互动式多媒体元素，让访客体验战俘的心路历程。

位于樟宜北路上段的樟宜礼拜堂与博物馆（Changi Chapel and Museum）2018年4月起关闭以进行大规模翻新。重新规划后，以失守的樟宜堡垒、被拘留者、战俘的日子、逆境中的韧性等八个区块，呈现日据时期战俘和平民的勇气与坚韧的故事。