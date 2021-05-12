除了勤学电脑技术，陈桂馨也通过各项课程掌握有效沟通技巧，以及更了解如何向居民讲解政策和开办以居民为本的活动。

人到了65岁，不一定还愿意尝试新的工作岗位。但陈桂馨不只勇敢接受了挑战，还积极学习新技能，用来服务社区。

在甘榜菜市民众俱乐部活动的街坊，或许见过在服务柜台为他们报名课程、申请成为百盛会员、更换电子政府密码或阅读官方信函的行政人员陈桂馨（67岁）。除了“台前”的职务，陈桂馨也在“幕后”协调烹饪课程导师时间表和安排课程编号等行政工作。

陈桂馨先前在人民协会总部东南社区发展署担任执行助理，前年3月被转调到目前的岗位。去年疫情暴发后，年满60岁的职员都调离前线，从后端支援工作，她开始负责接听电话和从事行政工作，协助民众俱乐部运作。

初到新环境时，陈桂馨面对不少挑战。“我碰到的难处之一是得学会怎么使用OnePA系统。我没用过操作系统的软件，必须从头学起。为了学好怎么设置课程和活动编号，我截下屏幕画面，打印出来，照着它一步一步地完成任务……每天多加练习和熟悉，我就学会怎么使用了。”

除了勤学电脑技术，陈桂馨也通过各项课程掌握有效沟通技巧，以及更了解如何向居民讲解政策和开办以居民为本的活动。

陈桂馨说，自己此前没担任过民众俱乐部的职务，加上自己以轮椅代步，因此起初担心自己帮不上忙。但她说：“我既然已经决定接受转调到民众俱乐部的任务，就要尽力把任务做好。如果要为访客提供好服务，我就必须克服任何恐惧或困难。”

陈桂馨鼓励想掌握新技能但却步的人勇敢踏出舒适区。“刚开始也许不容易，但我相信只要下定决心，就能做到。”