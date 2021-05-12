圣乔治路居民喂食成鸟患 当局伞网捕鸽

居民喂食引鸟来，当局设“伞网阵”捕鸽。

住在圣乔治路（St George’s Road）第11座组屋的热心读者林女士（58岁，主妇），日前拨电《新明日报》24小时热线通报，指在组屋楼下的露天停车场看到，当局放置一个黄色伞状的网笼在停车位之间，还有人在一旁观察。

“我还是第一次看到这样的设计，网笼下面还放了像似面包屑的食物，引来许多鸽子觅食。”

她绘述，有两名身穿黑色衣服的人坐在一旁观察，有人经过要拍照时，两人劝阻并请他们离开。

“不过到了下午约3时，网笼已被取走。”

她说，该处的鸟患问题已持续三四年，她还常看到楼下停车场地上留有面包屑，引来逾10只鸽子觅食，相信是有人喂食而造成。

“有当局人员一年前上门，拿着一张印有女子喂鸟的照片，问我是否认得该女子，不过照片太模糊，我认不出。”

国家公园局野生动物管理与外展处长侯俊明受询时回复，由于上述地点的逾50只鸽子造成卫生隐患及不舒适环境，导致许多民众也对此反馈。

他也说，原鸽（Columba livia）不是本土品种，而是从外部入侵我国的鸟类，它们的粪便会污染环境，造成不卫生与其他麻烦，如弄脏衣服。喂食鸽子残羹也会吸引其他害虫如老鼠来觅食，这会带来病毒传播以及危害公共健康的风险。

当局采用科学方法来管理入侵鸟类，这包括去除人类提供的食物来源、改造栖息地、数量控制策略，例如捕杀以及了解害虫鸟类的种群生态学，如它们的栖息方式和动态。

当局已在劝阻4喂鸟者

侯俊明表示，当局锁定四名喂鸟者，目前正与他们接洽，劝诫他们停止喂食。

当局最近研究发现，野鸽70%的食物来源源自人类，而自从施行阻断措施，当局就观察到野鸽需要花更多时间寻找食物，休息时间因此减少，这对它们的繁殖能力造成影响，进而控制数量。

完整报道，请翻阅2021年5月12日的《新明日报》。