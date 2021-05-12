霸王客按摩 拒付钱还报警

他出狱不到一个月再犯案，全岛趴趴走不管是搭德士、享受服务，买单时就耍赖开溜，甚至在一次拒付140元按摩费后，主动报警称没钱。

被告江汉中（40岁，音译）面对七项欺骗控状，控方针对其中四项提控，其余交由法官下判时一并考量。

案情披露，去年8月9日晚10时，被告和女伴在克罗士街上段搭德士，他要求司机先送女伴，再载他回家。

德士抵达目的地后，计价器显示车费为31元5角，被告声称身上没钱，以身份证做抵押，托词上楼拿钱，就此消失无踪。德士司机苦等不果，最后只好报警。

一个月后的一个下午，被告出现在明古连街的Ruby Beauty美容院外，应职员推销入店接受美容服务，被告享受了洗脸、刮脸和去黑头服务，总计956元。被告结账时又以多个理由辩称自己没钱，希望改次再付，此后便一去不复返。

被告甚至在去年10月4日于惹兰苏丹的金皇商业大厦（Sultan Plaza）的一家按摩院，按完2个半小时后，拒付140元，还自己报警。

被告当晚又在光顾理发店后不付钱，店主报警。被告在去年10月6日遭还押。由于被告在去年7月30日起应履行近8个月的假释减免令（remission order），因此他出狱不到一个月便再次犯罪。

法官最终判他坐牢9个月又2周，鉴于被告在假释期间干案，需额外坐牢237天。

完整报道，请翻阅2021年5月12日的《新明日报》。