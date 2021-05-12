妹疑遭兄用木棍重伤死案 屋主与一女涉共谋被控 订户 来自 / 联合晚报 文 / 靳忻 郭培贤 发布 / 2021年5月12日 2:55 PM 涉嫌连同另外两人共谋蓄意严重伤人的黄博灿（小图），警方接到消息上门时，发现黄宝英已经死在组屋单位里。（档案照） 字体大小: 小 中 大 妹妹疑遭哥哥用木棍重伤后丧命一案有出人意表的进展，警方介入调查后，发现案发单位的62岁屋主以及另外一名41岁女子同样涉案，两人今早（5月12日）在共谋蓄意严重伤人的罪名下被控上法庭。《联合晚报》日前报道，涉嫌重伤妹妹的黄博灿（29岁）原本面对一项严重蓄意伤人的控状。他的案件今早过堂时，控方将控状修改成共谋蓄意严重伤人的罪名，指他在今年5月4日晚上11时左右，在金文泰西1街第602座组屋的单位内，与林炳忠（62岁）以及许美婉（41岁）两人共谋用木棍严重伤害19岁的黄宝英。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 金文泰 蓄意严重伤人 兄妹 是否举办三步一拜活动 光明山普觉禅寺卫塞节后决定 抗癌战士