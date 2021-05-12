妹疑遭兄用木棍重伤死案 屋主与一女涉共谋被控

妹妹疑遭哥哥用木棍重伤后丧命一案有出人意表的进展，警方介入调查后，发现案发单位的62岁屋主以及另外一名41岁女子同样涉案，两人今早（5月12日）在共谋蓄意严重伤人的罪名下被控上法庭。

《联合晚报》日前报道，涉嫌重伤妹妹的黄博灿（29岁）原本面对一项严重蓄意伤人的控状。他的案件今早过堂时，控方将控状修改成共谋蓄意严重伤人的罪名，指他在今年5月4日晚上11时左右，在金文泰西1街第602座组屋的单位内，与林炳忠（62岁）以及许美婉（41岁）两人共谋用木棍严重伤害19岁的黄宝英。