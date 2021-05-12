疫情升温 光明山延期举行 传灯许愿三步一拜

受防疫措施影响，光明山将推迟卫塞节传灯与许愿仪式，以及一年一度的三步一拜活动。

光明山普觉寺昨天（5月11日）在面簿贴文宣布，今年（2021年）有关卫塞节的一系列活动将因更严格的防疫措施而调整，其中传灯许愿和三步一拜将延期举行。

光明山发言人受询时说，相较于寺庙的其他现场活动，传灯许愿和三步一拜的规模更大、时长更久。“为保障信众安全，我们决定在卫塞节的高峰期之后再重新考量是否继续举办这两个活动。目前我们仍在密切关注局势发展，确切日期仍未敲定。”

除了供灯、捐血和禅修课将继续在光明山现场举行，一些卫塞节活动，如卫塞佛光普照灯功德主祈福法会、礼拜千佛法会和浴佛活动等则将以线上和线下混合的方式进行，但公众必须提早预约。

本月（5月）22日举行的佛学讲座，以及从本月初开始至26日的每日念诵修持则将转为网上直播，不开放现场参与。

发言人说：“去年卫塞节正好在病毒阻断期间，所有活动也因此取消。我们明白许多信众希望今年能正常参与活动，虽然我们早在清明期间就已经为卫塞节庆祝活动做准备，但疫情当前，我们仍须以大局为重。”

从上星期六起，光明山每个时段的最高访客量已从之前的250人下调至100人，每组访客则限制在五人，有意前往光明山的公众必须提早两周在网上预约。

完整报道，请翻阅2021年5月12日《联合晚报》。