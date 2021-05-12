29岁男奔过马路 遭撞飞重摔路堤 车祸视频网上疯传

29岁男子不使用交通灯，狂奔过马路，还从一辆车子的视觉死角窜出来，导致车子刹车不及把他撞飞。男子在空中旋转360度后重重摔在路堤上，倒地后一动不动。涉事车辆的行车记录拍下事发全过程，视频在网上疯传和引起热议。

事件发生在前天（5月10日）早上8时零7分，地点是河谷弯（Rivervale Crescent）前往盛港东大道的路段，靠近河谷弯大牌151组屋附近。

该路段分为三条车道，其中一条车道是反方向车道，另外两条车道朝往盛港东大道。

根据视频，当时涉事汽车行驶在朝往盛港东大道的左边车道，而右边车道因为在等待交通灯，排起了长长的车龙。至少两名路人趁着大部分车子停下时而横过马路。

在左边车道的涉事车辆也一度因为上述两名横过马路的路人而停下车子，过后当它加速前行时，一名身穿红色上衣的男子突然从右边车道窜出，导致车辆刹车不及把男子撞个正着。猛烈的冲击力使男子直接被撞飞，整个人在空中旋转一圈后，重重摔到路堤上，头部似乎也撞到地上。

约50米外有交通灯

男子被撞倒后看起来表情痛苦，倒地后更是一时之间无法动弹，而他原本握在手中的手机也被弹飞，在地上摔出碎片。视频到此戛然而止。从画面中可见，男子被撞倒的地点，距离交通灯只约50米距离。

警方受询时证实，这名29岁男子在清醒的状态下被送院，调查正在进行中。

完整报道，请翻阅2021年5月12日的《联合晚报》。