许文远：构建可持续未来 新报业媒体需更果敢加速转型

数码转型虽不是提振传统媒体的万灵药，但它让致力提供高质量新闻的媒体公司，看到构建可持续未来的可能。新加坡报业控股媒体业务转移至担保有限公司后，需更果敢地加速转型，成为一家“拥有纸媒的数码媒体公司”。

答应出任担保有限公司主席的许文远，昨午（5月12日）在报业控股新闻中心举行的全体大会上致辞时指出这点。

他宣布，名为新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体）的担保有限公司，预计最早在今年9月1日接管媒体业务，并由报业控股前副执行长丹尼尔（Patrick Daniel，66岁）出任过渡总裁。

丹尼尔是资深新闻工作者，在担任报业控股副执行长以前，是英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑。许文远因此预计整个过渡将能顺利完成。

许文远在星期一（10日）的声明中曾说，之所以在退休近一年后再担起重任，是因为他不能任由一家新加坡重要机构式微。他昨天进一步指出，本地主流媒体如果式微，无法继续提供可信的新闻和分析，我国社会势必变得更脆弱。

面对媒体业的激烈竞争，许文远认为，《纽约时报》《金融时报》等报章的经验显示，认真推动数码转型虽不是万灵药，但可在一定程度上为专注于高质量新闻的媒体公司构建可持续未来。

“转向数码并不是新鲜事，但是我们现在需要更果敢地提速，增加读者和扩大受众，特别是年轻读者。这需要在数码媒体转型方面进行相当大笔的投资，并且很长时间不可能收回成本。” 许文远说，尽管政府愿意资助强化数码能力，但即便受众增加，要以数码收入抵销持续下滑的纸媒收入，财政上是个巨大的挑战。

他昨天在全体会议后，紧接着召开记者会，就传统媒体面对的财政挑战指出，新报业媒体的战略目标不只是盈利，而是要培养知情的群众、团结的人民，以及关注国事且清楚新加坡国家利益和价值观的公民。

对落实转型感乐观

许文远也说，自己今年的三个首要任务是，确保媒体业务能平稳过渡到新公司、善用所获的额外资源来加强新闻室实力，以及提升数码产品用户体验。

尽管在企业传统根深蒂固的公司落实转型是困难的，但许文远对于取得成功感到乐观。

他解释原因有三：一、新闻室有认真严肃对待专业的新闻工作者和创意人才；二、此次重组得到总理和政府的坚定支持；三、他相信能获得商界支持，他们虽不从事媒体业但已察觉到，当高质量媒体为数码科技所颠覆，将对社会产生摧毁性影响。

在每时每刻都有突发新闻的今天，许文远认为，传统媒体提供信息的能力，已不再是它与众不同的地方。“现在的竞争在于深度的分析、原创的见解，以及它们的呈现方式。我们迫切需要更新我们在数码时代的使命。”