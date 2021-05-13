机场限制公众进入 星耀樟宜关14天 航班继续正常起降

新加坡民航局和樟宜机场集团发表联合文告说，在这两个星期内，除了持机票的乘客和从事必要服务的机场员工，一般公众不准进入搭客大厦。搭客大厦将在本月27日才重新对外开放。

为樟宜机场员工展开的特别冠病检测行动持续进行，星耀樟宜从即日起关闭14天，所有搭客大厦这期间也将限制通行，但航班仍能继续起降。

新加坡民航局和樟宜机场集团昨晚（5月12日）发表联合文告说，在这两个星期内，一般公众不准进入搭客大厦。

樟宜机场将继续开放给航班起降，乘客也可在机场上下车。不过，只有持机票的乘客和从事必要服务的机场员工能进出搭客大厦，一些必要服务和餐饮店也会继续营业。

为安全起见，搭客大厦将在本月27日才重新对外开放。

鉴于冠病局势持续演变，民航局和樟宜机场集团表示会继续检讨现有措施，并在必要时作出调整，包括延长关闭期限。

樟宜机场感染群近日持续扩大，昨天再添七起病例，累计病例增至25起。

所有第一和第三搭客大厦以及星耀樟宜员工已从星期天起强制接受冠病检测，以尽速侦测机场社群的潜在病例。第三搭客大厦地下二层也已暂时关闭。

新港航空泡泡是否如期启航？交通部：继续密切留意两地局势

民航局和樟宜机场集团昨天吁请所有机场员工和在星耀樟宜工作的职员，下来14天或在冠病检测结果呈阴性前避免外出，除非是为了必要工作或活动。他们在这期间也不应被调派至其他办公场所或分店。

当局指出，在确保新加坡与世界保持连接之际，航空业员工将继续尽力维护新加坡边境的安全。

至于定在本月26日重启的新港航空泡泡是否仍会如期启航，交通部发言人受询时说，当局持续密切关注新加坡和香港的冠病局势。“香港目前每日出现极少或零病例。若有进一步发展会再提供最新详情。”

卫生部昨晚文告也指出，曾在本月3日及之后到过樟宜机场第三搭客大厦的公众将可免费接受冠病检测。卫生部会逐步通过短信告知这些公众预约详情，也吁请其他曾到过第一搭客大厦和星耀樟宜的公众密切留意健康状况。

针对受影响租户是否会获得赔偿，樟宜机场集团发言人说，集团和星耀樟宜将与租户接洽，商讨租金回扣事宜。

樟宜机场集团全岛送餐服务Changi Eats也从今天起暂停，直到另行通知。客服团队会和受影响顾客联络，安排退款。

受访租户透露，下来两个星期无法营业，加上无法将星耀樟宜门市的员工调往其他店面，预料损失惨重。

云海肴餐馆营运总裁蔡咏颔说，约20名员工会因门市关闭受影响。餐馆也会按政府指示，不把这些员工调往其他地点工作，直到接到进一步通知。

为安全起见，餐馆会丢弃易腐食品。蔡咏颔预计，餐馆两周无法营业，包括员工薪水在内，亏损将超过10万元。

韩国炸鸡连锁店Jinjja Chicken老板郑义翰则指出，希望能尽量保住所有员工，这不仅是餐厅能否生存的问题，也关系到员工与家庭的生计。“星耀樟宜门店的员工原本已经安排在星期五早上去做冠病拭子检测……没想到情况已经严重到必须关闭。”