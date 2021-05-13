报业控股前副执行长 丹尼尔将出任新报业媒体临时总裁

许文远说，具有总裁能力的人才并不多，求贤过程需要多久，他无法断言，但希望能够在明年之前完成这一任务。他应该精通数码科技，如果他有数码媒体的实战经验，那会更理想。

为了确保平稳过渡，现有媒体业务不出现干扰，资深报人丹尼尔受委出任即将成立的新报业媒体信托过渡期临时总裁。