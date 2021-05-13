报业控股前副执行长 丹尼尔将出任新报业媒体临时总裁 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 杨浚鑫 卢凌之 李思敏 发布 / 2021年5月13日 5:00 AM 即将成立的新报业媒体信托主席许文远（右三）和临时总裁丹尼尔（左三），昨天偕同《每日新闻》总编辑萨阿特·阿都拉曼（右起）、华文媒体集团社长李慧玲、英文马来文与淡米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑华仁·费南德斯和《淡米尔之声》总编辑拉詹德兰一起召开记者会。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 许文远说，具有总裁能力的人才并不多，求贤过程需要多久，他无法断言，但希望能够在明年之前完成这一任务。他应该精通数码科技，如果他有数码媒体的实战经验，那会更理想。为了确保平稳过渡，现有媒体业务不出现干扰，资深报人丹尼尔受委出任即将成立的新报业媒体信托过渡期临时总裁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 许文远 丹尼尔 新报业媒体基金 新加坡报业控股 抗癌战士 早数码