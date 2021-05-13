许文远：未来新报业媒体 须了解受众群数码习惯 量身定做内容

现有的新闻室是在纸媒主导的时代设立，未来的新报业媒体信托，必须适应受众群新时代的习惯，符合他们的需求，改进数码产品，让它们成为人们生活中不可或缺的一部分。

即将成立的新报业媒体信托主席许文远昨天在报业中心召开全体大会，之后举行记者会。

他指出，现有的新闻室是在纸媒主导的时代设立，如今必须为适应手机与平板电脑时代而进一步转型。

“就如一家英国媒体公司所形容，我们过去是一家拥有数码产品的纸媒公司，现在必须果敢地成为一家拥有纸媒的数码媒体公司。”

许文远说，这不是在玩弄文字，而是反映出需要观念上的转变。“高素质内容依然重要，但这已不足够。我们还需要利用数码科技和平台，积极将这些内容推广给订户和非订户。”

他认为，要取得成功，就必须与这些受众群进行有意义的互动，聆听和了解他们的数码习惯，再根据他们的生活和最便利的方式，量身定做内容。

“不过这需要我们在能力、技能和态度上有很大的突破。”

许文远也说，物色新总裁人选后，新报业媒体需要解决的三大挑战分别是：如何加强现有数码产品、扩大读者群，尤其是年轻人，以及如何增加数码收入来应对纸媒收入的锐减。

“我会与媒体信托团队讨论相关战略，并且谨慎地执行。任何不足之处，就会向专人请益。我们也会学习其他国家成功进行数码媒体转型的经验，并寻求政府资助来支持能力建设。”

将组一流数码科技队伍

他也指出，新报业媒体将组成一流的数码科技队伍来支持转型，也会确保新闻室具备图表、视频、科技、设计和数据等先进技能和工具，让读者的日常阅读体验更具吸引力，更扣人心弦。

“这需要记者、资讯科技工程师和网络媒体专家的共同合作。我们也会适当调整新闻室大小，确保它们具备与受众建立好关系的能力。我们正在探讨这项工作所需的额外投资。”

许文远也提醒，转型是一个过程，它不是一次技术操练，而是一个文化转型，需要付出时间和精力，才能让文化变迁见效。

“要启动一项新项目，成立一家崭新的媒体公司并非易事，更何况是要改变一家企业传统根深蒂固的公司，可说是难上加难。”

他举例指出，新报业媒体现有技术基础设施若较传统，可能会严重限制团队优化用户界面和体验的工作。

“我们会竭尽所能克服这些局限，也恳请读者和订户多多包涵，容我们修复和更换这些‘数码上的管路系统’（digital plumbing and piping）。请耐心给我们一些时间。”

许文远在过去几天被多次问及如何确保新闻的独立。他在昨天的记者会上答复类似问题时再次强调，除了素质，新闻室的独立性也是成功的先决条件。

“我们要确保新报业媒体所拥有的报纸等产品，是公众能够信赖、可靠专业、依据事实，并且能够深刻理解国家利益的产品。这就是我们想要达到的。”

这是我的“业报”（笑）。对我来讲，我们现在来到一个转折点。如果我们照旧以前的做法，以前的商业模型，我可以保证，我们的媒体就会继续向下滑，甚至有可能消失。我个人的意见是，其实这个危机，是一个契机，是一个机会……如果能够有智慧地好好利用这个数码媒体，我们是可以把外国的市场做成我们的市场，所以我个人认为，我们应该把眼光放得远，把目标提高，尽量设法看能不能够实现这个理想。而且更重要的是，召集那些同样跟我们有这个理想的人才，一起工作，我相信是做得来的。不过这条路不容易走，而且是很长的路，不过是值得做的。

我为什么“重出江湖”？我会看能不能够尽我的力量，助你们一臂之力。 ——许文远回应为何退休后“重出江湖”

我不是一名记者，我缺乏对新闻业的了解，因此当我不知道我在说什么的时候，我怎么能干涉新闻室运作呢？我知道我来这里的目的，我可以给这家担保有限公司带来一定的附加值。我会确保做到我所能做到的，而把新闻室留给各报主管去运营……我希望我的贡献是重要的，如果我能帮助你们反思和重建你们的产品，帮忙实现更大的潜能，让新报业媒体的品牌更上一层楼。为什么不呢？ ——许文远回应2017年交通部长任内批评记者作业