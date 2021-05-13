合约颁给中国港湾工程新加坡分公司 裕廊区域线可缩短一半车程时间 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 发布 / 2021年5月13日 5:00 AM JS9和JS10站分别位于事业路和惹兰都康一带。两站之间将建一个跨裕廊中央公园和惹兰文礼的1.5公里高架轨道。建筑工程预计本月展开，2029年竣工。（陆交局构想图） 字体大小: 小 中 大 裕廊区域线未来通车后，从蔡厝港4道到靠近事业路的裕廊工业区只需25分钟，比目前的50分钟，节省约一半的时间。陆路交通管理局昨天发文告宣布，将设计和兴建裕廊区域线两个地铁站（JS9和JS10站），以及两站之间、跨裕廊中央公园和惹兰文礼的1.5公里高架轨道的土木工程合约，颁给中国港湾工程（China Harbour Engineering）新加坡分公司（前称振华新加坡工程），合约总值2亿4100万元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陆路交通管理局 裕廊创新区 登加新镇 裕廊区域线 抗癌战士 早数码