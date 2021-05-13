合约颁给中国港湾工程新加坡分公司 裕廊区域线可缩短一半车程时间

裕廊区域线未来通车后，从蔡厝港4道到靠近事业路的裕廊工业区只需25分钟，比目前的50分钟，节省约一半的时间。

陆路交通管理局昨天发文告宣布，将设计和兴建裕廊区域线两个地铁站（JS9和JS10站），以及两站之间、跨裕廊中央公园和惹兰文礼的1.5公里高架轨道的土木工程合约，颁给中国港湾工程（China Harbour Engineering）新加坡分公司（前称振华新加坡工程），合约总值2亿4100万元。