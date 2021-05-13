叶美玲患癌四次，经过痛苦的放射治疗和化疗，癌症总算进入缓解期。她积极当义工，希望以自己的故事启发他人。

四次患癌的叶美玲（40岁）是身经百战的抗癌战士。首次确诊时，当医生说她有65％存活率，她难过痛哭；到了第四次，听闻自己只有20％生存机会，她反而很平静。

六年艰苦抗癌，将叶美玲磨练得勇敢坚强。她如今积极当义工，希望以自己的故事启发他人。曾是行销经理的叶美玲，万没料到她33岁生下儿子后不久，竟被诊断患第三期直肠癌。除了动手术，她得接受放射治疗和化疗。但癌症两年半后复发，恶化为第四期，扩散至肺部。化疗副作用曾导致她一天腹泻40次。

岂料，癌症一年后又复发。这次，她右肺须切除一半。身心俱疲的她，连抱儿子的力气都没有，她很庆幸有家人的照顾和扶持，让她坚强抗癌。

前年，她的癌症第三次复发，这次是左肺出现癌瘤。她请求医生不要给她化疗。“但医生说，化疗能提高存活率。”

这次疗程对她来说额外辛苦，她严重腹泻，一度因内部出血差点丧命，得入院一个月。叶美玲去年1月完成化疗和放射疗程，癌症总算进入缓解期。她感激家人和信仰，让她顽强克服种种身心挑战。

四年半不能工作的她，庆幸数年前提升保险计划，接受治疗时不必担心医药费和生活费。与癌症搏斗也改变了她的职业渠道，癌症二次复发后，她接受治疗，边报读部分时间课程，考取大学文凭，转行当理财顾问。她如今是大东方人寿保险旗下一名高级财务顾问。

叶美玲平时会到医院当义工，为病患加油打气，去年也参与新加坡防癌协会“为生命接力”义跑，为病患筹款。该协会下来将出版书籍记录成功克服逆境的100个人物故事，她的故事会收录其中。