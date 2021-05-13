妇女设局捉奸 儿与好友同去拿酒瓶砸伤人

怀疑男友不忠，设局让19岁“嫩草”约男友见面，妇女再带儿子以及其好友去“捉奸”，见男友出现后，3人不仅丢拖鞋泄愤，还用酒瓶砸头。

被告鲁瑟伦（20岁）是40岁妇女儿子的朋友，他事后在持械蓄意伤人罪名下被控，昨日(5月12日)认罪。

案情披露，受害人伊兰格文（40岁）和妇女交往10年多，后者怀疑男友出轨，却苦无证据。

2019年2月21日下午，妇女见儿子带着19岁女友人来家喝酒，突发奇想让后者约男友见面，以便当场捉奸，还让儿子和被告跟着一起去现场埋伏。

午夜12时，男友如妇女所料“上钩”，与女友人在信佳（Senja）一带的重型停车场见面，二人亲吻后准备搭德士去酒店开房，埋伏中的三人立刻上前质问男友。

暴怒的妇女不仅朝男友丢拖鞋，还挥酒瓶，儿子试图劝架，被告随后趁机溜到男友身后，用酒瓶猛砸对方头，砸完立刻逃走，女友人则报警。

被告昨天求情时表示，他还在当兵，有情绪管理问题，目前正在服药，也在接受心理辅导，已能更好的控制情绪。

法官要求提交被告的缓刑监视报告，案展至下月9日过堂。

两人早已暗通款曲 嫩草却谎称遭强吻

“嫩草”早已和妇女男友暗通款曲，怕东窗事发谎称遭对方强吻。

根据案情，被妇女委派“勾引”男友的女友人其实早跟对方发生过性关系，她担心妇女发现真相后找她麻烦，竟跟警方谎称事发时遭男友强吻，最后才坦白。

男友的头被砸出两公分伤口，医院也给他开了七天病假。被告事后赔偿了240.5元的医药费。

法庭文件针对妇女和儿子的涉案程度则未有交代。

完整报道，请翻阅2021年5月13日的《新明日报》。