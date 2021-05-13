越南妻掏逾万元“救”夫 惊觉被骗怒报警

新婚不足四个月的男子缺钱却不敢向妻子要，反而两次伪造法庭文件指自己欠银行钱及卷入走私案需要钱保释，担心丈夫坐牢的妻子前后掏出1万零500元“救”丈夫，事后才得知被骗，气得申请婚姻无效，并报警告发他。

案情显示，被告在2019年9月2日迎娶27岁的越南籍妻子，不料他在去年1月3日至10日，三次欺骗妻子，共骗走1万零500元。

其中，他去年1月6日伪造一份国家法院的文件，接着将文件发给妻子，并声称自己拖欠银行5000元，若无法偿还，就必须得坐牢代替。

妻子得知后，因为不想丈夫坐牢，赶紧掏出5000元给丈夫“应急”。

食髓知味的被告在四天后，又向妻子谎称自己因为涉及走私案而被警方逮捕，要求妻子以两万元保释他。

为了以假乱真，被告还出示一份据称是高庭发出的文件，并指自己将在1月13日被召上庭。

不过，被告三天两头讨钱，早已引起妻子的怀疑，妻子答应1月13日在法庭见面，将款项亲自交给他，但两人见面后，妻子便发现被告的破绽，被告最终只好坦承犯案。

妻已申请婚姻无效

妻子随即于1月17日申请婚姻无效（annulment），并在两个月后到警局报案，揭发被告的恶行。

律师代为求情时表示，被告婚后面对经济困难，但他“用错了方式”，因为他当时认为若向妻子坦白，妻子可能不会借钱给她，他才编造谎话骗妻子的钱。

完整报道，请翻阅2021年5月13日《联合晚报》。